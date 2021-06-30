波特蘭新聞

6月30日俄勒岡州正式全面重開 全州撤銷所有防疫限制

（本報綜述）布朗州長在630日上午，在市中心的Providence大球場，舉行了重啟儀式，正式宣佈俄勒岡州已踏出了疫情的大流行階段，並步入了一個新里程。但指出，防疫的工作仍未完成，疫苗接種工作還要繼續，要確保俄勒岡州更安全更強大

布朗州長在重啟儀式上逐一向不同界別，不同階層的人士說感謝州長說：由本州第一宗新冠確診病例至今天，一共是489天，俄勒岡州式的居家避疫，令到本州確診病例的數字一直在全國的最低水平；俄勒岡州相信科學和數據，再加上俄勒岡州人的精神，讓我們在抗疫方面有好的成績，拯救了4,000多人的性命本州甚至在疫情期間，有能力向當時疫情極之嚴重的紐約市捐贈呼吸機

　　州長感謝各位市長縣長的努力，在疫情中為本州領航；又感謝衛生官員孜孜不倦的教育和引導我們；又多謝國民軍的有求必應，醫護人員的辛勞，新聞機構不斷將緊急消息發佈，農民努力確保有食物供應．．．．等等州長也感謝230多萬已接種疫苗的州民，並為學生能全面恢復5天的面授教學而興奮

最後，州長表示，樂見百業重開，並能在74日國慶日普天同慶並隨即宣佈：俄勒岡州正式重開

這表示，由630日開始，全州再沒口罩和社交距離的規定

州長今次的重開決定的因素跟早前不一樣，早前設下死線，要有70%接種率才會重開，但現時未達70%，都決定全面重開

州長設下70%的門檻一直受到商界的抨擊，特別是目前非常貼近這門檻時上周，商界人士就紛紛要求州長放棄這門檻，並表示目標已在望，催促州長早日重開

上周五州長表示，本州所接種的疫苗劑量，已為俄勒岡州重啟經濟做好了足夠的準備

雖然所有疫情的限制即將被撤銷，風險級別也消失了，但州民仍要遵守聯邦政府的口罩規定，包括，在機場、公共交通工具和醫院診所等地方，仍需要戴口罩

截至630日，全州的接種率已達69.5%，還差16,094人接種劑疫苗就能達標。雖然州政府祭出百萬獎金，多個縣又加碼送出現金獎，更用100元購物卡來吸引更多人，但效果似乎未如理想，打針人數每天都在下降，在最後向著70%關卡衝線，實在不容易所以州長有所決定，在她頒佈的緊急令屆滿時就宣佈重啟

目前全州有半數以上的白人已接種了疫苗，但拉丁裔社區和黑人社區則分別只有37%39%是接種了疫苗的，州政府計劃在8月底前，為80%有色人種接種疫苗

今次的行政命令中，州長仍保留一些緊急權利，方便求助聯邦政府時能彈性處理情況州衛生局長艾倫指出，由630日起，抗疫工作再不是由州政府領頭，屆時縣政府要負責所有包括追蹤病毒接觸者，口罩和社交距離等措施，疫情爆發處理和鼓勵民眾打針等，州政府就要退居在後，繼續支持有需要的縣城同時州政府亦不會每天公佈確診數字和其它數據

近來，傳播力非常強的delta變種病毒，已成為了多個州的主要感染病毒株，有人擔心本州在現時重開，加上能減低病毒傳播的口罩和社交距離均被取消，這delta變種病毒製造了傳播的環境，到時肯定確診數字會回升

州長未有提到在甚麼情況下她會再次實施限制，但表示，州政府會繼續留意本州的新冠病例住院率州長說：有這樣高的疫苗接種率，她希望不需要重來一次