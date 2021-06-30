6月30日俄勒岡州正式全面重開 全州撤銷所有防疫限制

（本報綜述）布朗州長在6月30日上午，在市中心的Providence大球場，舉行了重啟儀式，正式宣佈俄勒岡州已踏出了疫情的大流行階段，並步入了一個新里程。但指出，防疫的工作仍未完成，疫苗接種工作還要繼續，要確保俄勒岡州更安全更強大。

布朗州長在重啟儀式上逐一向不同界別，不同階層的人士說感謝。州長說：由本州第一宗新冠確診病例至今天，一共是489天，俄勒岡州式的居家避疫，令到本州確診病例的數字一直在全國的最低水平；俄勒岡州相信科學和數據，再加上俄勒岡州人的精神，讓我們在抗疫方面有好的成績，拯救了4,000多人的性命。本州甚至在疫情期間，有能力向當時疫情極之嚴重的紐約市捐贈呼吸機。

州長感謝各位市長縣長的努力，在疫情中為本州領航；又感謝衛生官員孜孜不倦的教育和引導我們；又多謝國民軍的有求必應，醫護人員的辛勞，新聞機構不斷將緊急消息發佈，農民努力確保有食物供應．．．．等等。州長也感謝230多萬已接種疫苗的州民，並為學生能全面恢復5天的面授教學而興奮。

最後，州長表示，樂見百業重開，並能在7月4日國慶日普天同慶。並隨即宣佈：俄勒岡州正式重開。

這表示，由6月30日開始，全州再沒口罩和社交距離的規定。

州長今次的重開決定的因素跟早前不一樣，早前設下死線，要有70%接種率才會重開，但現時未達70%，都決定全面重開。

州長設下70%的門檻一直受到商界的抨擊，特別是目前非常貼近這門檻時。上周，商界人士就紛紛要求州長放棄這門檻，並表示目標已在望，催促州長早日重開。

上周五州長表示，本州所接種的疫苗劑量，已為俄勒岡州重啟經濟做好了足夠的準備。

雖然所有疫情的限制即將被撤銷，風險級別也消失了，但州民仍要遵守聯邦政府的口罩規定，包括，在機場、公共交通工具和醫院診所等地方，仍需要戴口罩。

截至6月30日，全州的接種率已達69.5%，還差16,094人接種首劑疫苗就能達標。雖然州政府祭出百萬獎金，多個縣又加碼送出現金獎，更用100元購物卡來吸引更多人，但效果似乎未如理想，打針人數每天都在下降，在最後向著70%關卡衝線，實在不容易。所以州長有所決定，在她頒佈的緊急令屆滿時就宣佈重啟。

目前全州有半數以上的白人已接種了疫苗，但拉丁裔社區和黑人社區則分別只有37%和39%是接種了疫苗的，州政府計劃在8月底前，為80%有色人種接種疫苗。

今次的行政命令中，州長仍保留一些緊急權利，方便求助聯邦政府時能彈性處理情況。州衛生局長艾倫指出，由6月30日起，抗疫工作再不是由州政府領頭，屆時縣政府要負責所有包括追蹤病毒接觸者，口罩和社交距離等措施，疫情爆發處理和鼓勵民眾打針等，州政府就要退居在後，繼續支持有需要的縣城。同時州政府亦不會每天公佈確診數字和其它數據。

近來，傳播力非常強的delta變種病毒，已成為了多個州的主要感染病毒株，有人擔心本州在現時重開，加上能減低病毒傳播的口罩和社交距離均被取消，這為delta變種病毒製造了傳播的環境，到時肯定確診數字會回升。

州長未有提到在甚麼情況下她會再次實施限制，但表示，州政府會繼續留意本州的新冠病例住院率。州長說：有這樣高的疫苗接種率，她希望不需要重來一次。