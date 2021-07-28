6月新房銷售量意外大跌 美房市現降溫跡象

（綜合報導）美國商務部在7月26日公佈的數據顯示，6月新建房屋銷售量大跌，創下去年4月份以來的最低水準。專家稱，美國房市已出現降溫跡象。

根據報告，美國6月年化的新房銷售量為67萬6,000戶，較5月份的72萬4,000戶下跌6.6%，更較去年同期的83萬9,000戶下跌19.4%。此前，分析師預期6月新房銷售量將較5月上升3.4%。

CNBC報導稱，在經歷一年的火熱銷售及價格以兩位數速度上漲的態勢後，美國新房目前已經是房市中多數買家可望而不可及的了。

6月全美新房中間價同比上升6%，和歷史水準相比這是個很大的漲幅，但和前幾個月15%～20%的漲幅相比就微不足道了。

6月成交的多數都是高價位房產；由於建築成本飆升，開發商無法承建可負擔的房屋。最突出的是軟木，疫情期間價格上漲了逾300%，雖然6月大幅回跌，仍較2019年平均價格高約75%。其他木材產品現在價格仍顯著上升。

Bleakley Advisory Group首席投資官布克瓦爾表示，家用電器、勞工和可負擔地塊都短缺，房價高得嚇人，以及一些因素延緩了開發商的建築進度；在這些因素共同作用下，房屋銷售速度開始趨緩。

6月份全美新房庫存量夠賣6.3個月，較5月份的5.5個月大幅增加；而去年秋季時新房庫存僅夠賣3.5個月，創下低紀錄。與此同時，6月份尚未動工的在售房屋數量創下歷史新高。

美國線上房地產資料庫公司Zillow的經濟學家斯皮克曼在一份新聞稿中寫道，未來幾個月房屋銷售和去年同期相比可能差距會更大。

6月份美國抵押貸款利率上漲約0.25個百分點，也對買家造成衝擊。這一漲幅看起來不大，但如果買家已經因高房價而捉襟見肘了，就很難再承受房貸利率升高的影響。

6月獨立屋開工量繼續上升，但增幅較小，而且多數是價位較高的房屋。顯示未來房屋建築趨勢的建築許可則大幅下滑。

報導稱，目前買房需求毫無疑問仍然很強勁，但很大程度上受到高房價及供應問題的抑制。

知名建築商分析師澤爾曼上個月在一個備註中寫道，基於對專有數據的分析，她的公司對房市的看法開始轉變。相關數據顯示，房市已出現初步的降溫跡象。