5週年慶典與迎聖誕合歡 波特蘭粵劇藝術中心舉行盛大晚宴

（本報記者王星報道）11月13日晚上，波特蘭粵劇藝術中心舉行5週年慶典暨歡笑樂園聖誕狂歡夜活動，席設「紅茶館」筵開37桌，社區各有關社團代表及僑界人士近400人到會參加。

當晚，宴會大廳張燈結彩，喜氣洋洋，賓朋滿座，場面盛大。晚會由陳笑芳、陳建文擔任司儀。

波特蘭粵劇藝術中心永遠名譽總顧問陳仕力、主席甄會韶、副主席陳笑芳先後在晚會上作了致辭，感謝各社團一直以來的支持和相助，一致表示在今後的道路上，藝術中心將繼續以藝術為導向，服務社區，同舟共濟，為傳承文化、豐富生活作出新的貢獻。

波特蘭粵劇藝術中心自2018年成立以來，以「弘揚粵劇藝術，服務同胞鄉親」為宗旨，將藝術與公益相結合，以藝術服務慈善，以公益促進藝術，在社區開展多項有益活動。

將關愛長者常規化，每月定期為長者提供免費翻譯服務，不定期舉辦健康研討會，引導健康生活。同時舉辦粵劇歌迷互動和迷你音樂會，活躍長者生活；對因病和受災華人家庭提供生活資助及食物捐贈；疫情期間，募捐籌款購置醫療用品支援國內及本地醫院；參與中國國慶慶典、波特蘭和溫哥華春晚以及海宴同鄉會重陽敬老晚會等各項活動；邀請國際歌星朱咪咪和多位當紅歌手來波特蘭出演大型活動，用藝術和公益結合的方式為社區作出貢獻。

晚會上，藝術中心還宣佈了本年度7位新理事會成員、28位名譽顧問和新增補的共7位永遠名譽顧問的名單，並頒發了新聘顧問的委任座。

為慶賀中心5週年和迎接聖誕的到來，晚會特邀香港著名歌手尹光、李麗儀和「亞洲第一」模仿郭富城冠軍顏昌宇、「加州周慧敏」雷曉怡及粵劇藝術中心正副主席與波特蘭婦聯會舞蹈隊等演藝人員登臺獻演。

本次受邀的尹光，為一代民間歌手，有「廟街歌王」之稱。自譜粵語歌曲，幽默詼諧，諷刺時弊和世俗社會，代表了香港七、八十年代流行的民間文化。

歌手與舞者相繼登場，《花好月圓》《月半小夜曲》《遊園驚夢》《過火》《夢伴》《歸帆》及尹光多首經典歌曲和音樂交替響起，尹光演唱了民俗歌曲《萬惡淫為首》《荷裏活》《十四座》《行快D啦》《雪姑七友》《大笪地》，並和李麗儀合唱了《鳳閣恩仇未了情》《鐵血丹心》《娥姐賣粉果》等，載歌載舞，精彩紛呈，營造出慶典和聖誕合歡共樂的氣氛。

藝術中心還為適逢生日的永遠名譽總顧問陳仕力舉行了慶生儀式，全場以熱烈掌聲表示祝賀。

最後，晚會在歡樂的歌聲中降下帷幕。為表達主辦方對所有支持和贊助本次活動的社團和個人的誠摯謝意，特向為晚會提供舞臺和技術及演出支持的麗聲娛樂、協勝公會和夢工場娛樂廣告公司、贊助2000美元的永遠名譽顧問甄德彬、贊助1000美元的耀陽實業董事長張向陽、贊助500美元的晏丹民和陳曼麗夫婦、贊助3箱紅酒的趙苑茵和贈送花籃的余風采堂與Amy Liu 俄勒岡房地產團隊表示衷心感謝。

並向到會的協勝公會、海宴公所、龍崗公所、萃勝工商會、深圳商會等兄弟社團一並致謝。