5歲男童與母親午睡時離奇失蹤後被發現死亡

(本報綜述)俄勒岡州庫斯縣（Coos County）一名5歲男孩喬舒亞·麥考伊（Joshua McCoy）於家中失蹤後，數天後被發現已經死亡，案件引發社會關注。據庫斯縣警長辦公室消息，喬舒亞上週六下午與母親在位於海瑟（Hauser）的家中小憩，當母親在下午5:30醒來時，發現男孩不在身旁，也未在家中任何地方找到他的蹤跡。

警方隨即展開了大規模搜索，甚至排乾了家附近的池塘，並出動無人機和警犬進行地毯式搜索，但最終在週二確認喬舒亞已經死亡。庫斯縣警長辦公室發布聲明稱：「我們懷著無比悲痛的心情通知大家，失蹤的喬舒亞·麥考伊已被發現身亡。」

在搜索過程中，警方對周邊區域進行了細致且徹底的排查，社區居民也提供了大量支持，為參與搜索的志願者們提供了食物等補給。警方表示，目前未排除任何可能性，所有情況都在調查考量之中。根據警方發布的尋人公告，喬舒亞本週六將迎來他的6歲生日，這一悲劇無疑讓家人與社區倍感痛心。

目前，當局尚未公布喬舒亞·麥考伊（Joshua McCoy）的具體死亡原因，也未透露其遺體被發現的確切地點。庫斯縣警長辦公室僅表示，案件仍在調查中，沒有排除任何可能性，並表示將繼續深入調查，暫時不會釋出更多細節。