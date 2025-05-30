5月地方選舉投票率下滑　波特蘭學區18億公債獲通過

（本報綜述）根據州務卿辦公室5月24日公布的初步統計，俄勒岡州本月舉行的地方選舉中，僅有約23%的選民參與投票，不僅低於2023年（27%）與2021年（26%）的同期地方選舉，也反映出選民對校董會、社區公債等議題的參與熱度有所下降。不過，在這樣的投票環境下，波特蘭公立學校學區提出的18.3億美元校舍公債，仍獲得選民壓倒性支持通過。

此次公債提案不會提高目前每千元估值2.50美元的稅率，將用於學校現代化、老舊建物整修與基礎設施升級。這筆資金對於持續維護和改善校園環境、提升教學條件具有重要意義。

除波特蘭學區外，俄勒岡其他地區也進行了多場學區與公立機構選舉，包括學區董事會成員改選、社區學院與其他地區性建設公債案表決等。

其他學區與社區學院的主要結果如下：Mt. Hood社區學院提出的1.36億美元校舍改善公債，以131票些微差距通過；Tigard-Tualatin學區通過4.21億美元建設公債，是該學區自2016年來首度成功推動；

各郡選務單位表示，仍有部分郵寄選票尚未送達或待簽名認證，完整結果將於5月底前公布，但預計不會對整體趨勢造成重大改變。