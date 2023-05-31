48州聯手告Avid電信涉5年打出210億通自動來電

（綜合報導）美國全國48個州，包括俄勒岡州的檢察官組成聯盟，共同起訴Avid電訊公司，指其在2018至2023年間，向民眾非法撥打210億通自動語音電話，即使已經登記「全國拒絕來電註冊名單」（National Do Not Call Registry）的號碼，也收到75億個電話。Avid表示會積極抗辯。

這次除了阿拉斯加和南達科他州之外，全美其他州份全部加入訴訟。報導稱，各州將Avid電訊的持有人蘭斯基及公司副主席里夫斯列為被告。檢方表示，當局歷年來先後向Avid電訊發出多達320次通知，要求正視垃圾電話的問題，但對方始終沒有回應，證明該公司不但為了牟利，不惜違反州府及聯邦法例，也未有推出有效措施，防止或者減少非法行為。

法庭文件指出，Avid電訊出售數據、電話號碼、撥號軟件等，協助客戶撥打電話，而且涉嫌利用虛假或無效的來電顯示，偽裝成社安局、聯邦醫療保險等政府部門或執法機關，又或者冒充亞馬遜、DirecTV、汽車保險或信用卡公司等企業，誘使民眾接聽電話。

亞利桑那州總檢察長梅斯表示，在2018年12月至2023年1月期間，共有1.97億通涉及Avid電訊的自動語音電話，每天都有無數消費者受到騷擾、詐騙甚至恐嚇。紐約州總檢察長詹樂霞亦指，長者及弱勢社群遭遇騙局後，損失數以百萬計。聯邦貿易委員會（FTC）資料顯示，2022年遭受電話詐騙的人當中，每人的損失中位數達到1400美元。

俄勒岡州總檢察長羅森布魯姆表示，“機器人電話很煩人，具有侵擾性——而且它們也非常危險，本州很高興參與這起訴訟，因為這個問題影響到我們每個人——尤其是年長的俄勒岡人，他們很容易受到這些電話的詐騙而導致有重大的損失。”

Avid電訊的法律顧問恩德表示，公司對指控感到失望，各州檢方在提告前未有通知公司，而且公司歷年經營業務也沒有違規，這次會積極抗辯，包括願意和檢察官會面。