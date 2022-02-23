波特蘭新聞

3G網路將陸續關閉受影響的不止是舊手機

（綜合報導）目前的網絡速度已去到5G，多家手機公司宣佈即將陸續關閉3G服務，在這情況下，受影響的不單只是舊手機，原來還有很多仍然依賴舊網路的設備到時不少關鍵服務可能會被中斷。

AT&TT-MobileVerizon都計劃今年關閉3G網路，以支援新的5G6G服務。AT&T已由周22日）起關閉其3G網路，T-Mobile將於71日關閉其3G服務，Verizon則計劃在今年年底前結束其服務。營運商之前已經將網路退役，但疫情阻礙了依賴3G服務的公司進行升級，此外，還有更多設備需要管理。

　　關閉3G服務首當其衝馬上要停用的，當然是手機。但很多人還沒意識到，很多日常用的設備，還需依賴3G網路，這些重要設備需要立即升級，否則服務將被中斷。包括：防盜保安系統火災報警面板、長者救命和緊急警報、汽車碰撞系統交通和導航系統罪犯的腳踝監控環太陽能板系統

業內人士提醒民眾可能有以下的情況出現：

3G連結汽車——包括一些只有幾年歷史的汽車——需要軟體或硬體升級，否則可能完全失去自動碰撞通知和其功能。

根據學校督導協會的一份文件，全國多達10% 的公立校車將失去GPS 和通訊服務。

一警報行業組織表示，大約200防盜入侵系統、火災警報和個人緊急警報供電的設備將斷線。警報行業通信委員會表示，疫情阻礙了技術人員進入家庭升級設備和原材料的能力，並要求聯邦通信委員會迫AT&T 推遲其計劃，但FCC 尚未對該組織的要求採取行動。

拜登政府的一位高級官員稱，白宮正在密切關注營運商的3G過渡計劃，並對這些計劃對家庭安全和醫療警報設備功能的潛在影響表示擔憂。另一方面AT&T表示，它已經構建了一個外掛程式設備，可以自動將3G 警報服務設備連接到其LTE網路，並且正在使用漫遊選項來幫助許多連接設備過渡。

　　各企業都在向更快的網絡服務過渡。因此，仔細檢查你的設備很重要，如果你的智能手機或平板電腦是在最近十年內買的，那麼它應該至少有4G功能，不會受到影響。