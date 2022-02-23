3G網路將陸續關閉受影響的不止是舊手機

（綜合報導）目前的網絡速度已去到5G，多家手機公司宣佈即將陸續關閉3G服務，在這情況下，受影響的不單只是舊款手機，原來還有很多仍然依賴舊網路的設備，到時不少關鍵服務可能會被中斷。

AT&T、T-Mobile和Verizon都計劃今年關閉3G網路，以支援新的5G和6G服務。AT&T已由周二（22日）起關閉其3G網路，T-Mobile將於7月1日關閉其3G服務，Verizon則計劃在今年年底前結束其服務。營運商之前已經將網路退役，但疫情阻礙了依賴3G服務的公司進行升級，此外，還有更多設備需要管理。

關閉3G服務，首當其衝馬上要停用的，當然是舊款手機。但很多人還沒意識到，很多日常用的設備，還需依賴3G網路的，這些重要設備必需要立即升級，否則服務將被中斷。這包括：防盜保安系統、火災報警面板、長者救命和緊急警報、汽車碰撞系統、交通和導航系統、罪犯的腳踝監控環、太陽能板系統等。

業內人士提醒民眾可能有以下的情況出現：

• 3G連結汽車——包括一些只有幾年歷史的汽車——需要軟體或硬體升級，否則可能完全失去自動碰撞通知和其它功能。

• 根據學校督導協會的一份文件，全國多達10% 的公立校車將失去GPS 和通訊服務。

• 一警報行業組織表示，大約200萬台防盜入侵系統、火災警報和個人緊急警報供電的設備將斷線。警報行業通信委員會表示，疫情阻礙了技術人員進入家庭升級設備和原材料的能力，並要求聯邦通信委員會迫令AT&T 推遲其計劃，但FCC 尚未對該組織的要求採取行動。

拜登政府的一位高級官員稱，白宮正在密切關注營運商的3G過渡計劃，並對這些計劃對家庭安全和醫療警報設備功能的潛在影響表示擔憂。另一方面AT&T表示，它已經構建了一個外掛程式設備，可以自動將3G 警報服務設備連接到其LTE網路，並且正在使用漫遊選項來幫助許多連接設備過渡。

各企業都在向更快的網絡服務過渡。因此，仔細檢查你的設備很重要，如果你的智能手機或平板電腦是在最近十年內買的，那麼它應該至少有4G功能，不會受到影響。