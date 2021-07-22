38小時內　11宗槍擊事件　太嚇人吧！





（本報綜述）上周六零晨2時多，波特蘭警方接報，在市中心3街一個餐車場附近，有多人受了槍傷，到場後警方後立即為傷者進行搶救，並將現場的7名傷者送院，其中一名18歲女傷者送院不久不治，其餘傷者的傷勢均沒有生命危險。

警方相信現場有不少目擊者早已途離現場，並呼籲這些人士向警方提供資料。

一名目擊者指出，有兩人坐在一輛2000年初藍色福特Mustang開篷車內，駛經案發現場時向群眾開槍。但警方未有證實這消息，也沒有發放有關涉事汽車或疑犯的資料。

這一場發生在市中心的「槍戰」令人震驚，位於案發現場的店家表示，現場真的如打完仗一樣，對心市中心的安全感到擔心。

惠勒市長在案發後發聲明表示極度憤怒，並在周六下午聯同波特蘭警長洛威爾召開記者會。市長表示，本市目前正經歷「槍枝暴力大流行」，社區出現了嚴重的槍枝暴力和謀殺問題，而社區人士期望政府有足夠的資源：包括人力和物力來處理這些愈趨嚴重的問題。

警察局長指出在周六過去的38小時內，本市共發生了11宗槍擊事件，一共有13人受傷和死亡。這些事件是否與幫派有關，局長說這仍是言之過早，須要更多時間進行調查。

在2021年初至今，波特蘭市發生了570宗槍擊案，較去年同期多出一倍；謀殺案也超過了50宗，去年全年只有55宗。

今次多人受傷的槍擊案再次引發對波特蘭警察人手問題的討論。

波特蘭市議員哈迪斯蒂一直以來都在反對警察，並提出大幅削減警察經費。她增說過，增加警力並不能阻止這大量槍擊案的發生。長期批評哈迪斯蒂的波特蘭警察協會主席特納表示，這個偏離事實的做法必須停止，警察必須擁有所有權力。

哈迪斯蒂議員對今次槍擊事件表示，“知道發生在波特蘭市中心的街道上真是太可怕了！”，但說：這是警察不能阻止的！哈迪斯蒂指出，每次社區發生這些悲劇時，市長就會說我們需要更多的警察和更多的培訓。她說：“即使我們在市中心一角落有10名警察，結果會有什麼不同？什麼都沒有。”

特納回應：“我可以向你保證，如果有10 名警察站在角落裡，槍擊就不會發生。”

波特蘭的槍擊事件從2020 年7月開始急劇上升。特納一再強調，在過去的一年中，致命槍擊案的激增與2020年 6月警察被迫解散減少槍支暴力小組的決定直接相關。

惠勒市長說我們需要一個計劃。特納指出，早在解散減少槍支暴力小組時就應該有一個計劃，也許有些槍擊案也就不會發生。

特納表示，波特蘭居民感到絕望，對暴力感到厭煩。“他們希望這些暴力事件能停止。他們想要更多警察。他們希望社區有積極主動的警察來保護他們的安全。”