3.6億元租客緊急援助金供不應求 有人質疑7千萬行政費是否過份

（本報綜述）「俄勒岡州緊急租賃援助計劃 獲聯邦政府撥款3.6億元，向疫情期間沒能力付房租的州民提供援助。日前有本地傳媒爆出，這筆援助金只有2.89億元是給予有需要的租客，其餘的7,100萬元是行政費和穩定住屋服務費用。

上月，州房屋局宣佈從12月開始暫停所有「俄勒岡州緊急租賃援助計劃

的申請，他們表示緊急租金援助已幾近用完，並且需求遠遠大於聯邦給予該計劃的資金數額，目前該部門政在點算聯邦給予的援助還剩多少。

美國財政部允許援助金撥出10%作為行政費，即指本州3.6億元的行政費就花了3,600萬元。有媒體質疑，外面還有很多在等候救援的租客，但行政費真的需要用上數千萬元嗎？

俄勒岡州住屋和社區服務部（OHCS）執行董事薩拉查稱，這10%的花費，已包括全部要花的，由社區宣傳和所需的物料，包括翻譯、建立網站、建立網上申請軟件、給予處理申請和付款的員工工資等。由於該部門一早已決定由不同的社區組織來協助處理不同族裔人士的申請，所以有大部份的行政費用已發給這等機構。薩拉查指出，這項工作是需要很多人力和非常耗時的，而聯邦所給予的10% 根本不足夠。

至於用於穩定住屋服務的3,500萬元，薩拉查聲稱該部門一直有幫助人們保留住屋。她指出，社區中有不少的小型組織一直在擔當這個英雄角色，但卻苦無足夠的資源。大家都明白租金援助絕對是至關重要的，但沒有住房穩定服務的配合，其它如211將有需要的人轉介到各樣服務的工作，就難以實行，確保有需要的民眾懂得如何獲取資源。

同時，他又指出，雖然這是一個給予租客的援助計劃，但政府亦明白到社區宣傳，讓更多有需要的人士知道有這租金援助亦是非常重要的。

最令人關注的是租客被驅逐的問題，目前，Oregon Law Center 正在追蹤提交法庭的驅逐令，並向被驅逐的房客提供法律援助；另外Immigrant community Refugee Program（移民社區難民項目）亦正積極地接觸有需要的移民和難民家庭，提供翻譯服務，讓他們明白他們的權利和義務。

薩拉查說，需要做的防止被驅逐工作實在太多，而且經常欠缺經費。

OHCS表示，該部門正要求聯邦給予更多的租金援助，至於撥款有多少，以及何時撥款到位等，都是未知數。

如有需要緊急租金援助的麥魯瑪縣居民，在收到驅逐令後，可立即致電211與縣政府的防止驅逐團隊聯系，他們可以快速的為了提供財務和法律的支援，詳情可查閱麥縣的中文網站：https://www.multco.us/rentrelief/apply-chinese-traditional。