3個月內6宗女性失蹤死亡案引恐慌

（本報綜述）早前有報導提到，大波特蘭地區於二月至五月期間，分別在6處僻靜的林地，發現了6宗被報失蹤女性的屍體。此新聞在社交媒體上廣為流傳，引起一輪恐慌。波特蘭警察局特別在周日舉行新聞發佈會，表示沒有理由相信這6宗案件是有關連的。

波特蘭警方表示，6名死者都在40歲以下，屍體被發現時相距不到100英里。來自麥魯瑪縣，卡加瑪士縣, Clark縣,以及Polk縣的執法人員均有參予調查，由於調查仍在進行中，警方尚未確定他們是否都是兇殺案受害者，但其中有人的死因有可疑。

六名死者包括：

22歲的Kristin Smith，2月19日在東南Deardorff Road and Flavel Street被發現，死因未明；

32歲的JoAnna Speaks，4月8日在華州Ridgefield一荒廢的物業內被發現，頸部和頭部有被鈍器刺傷；

24歲的Charity Lynn Perry，4月24日在哥倫比亞河谷附近的Ainsworth州立公園被發現，沒有被謀殺的跡象；

－日身份未明的女子，4月24日在205公路近Flavel路被發現；

31歲的Bridget Webster，4月30日在Polk縣的一條鄉村的公路上被發現；

22歲的Ashley Real，5月7日在卡加瑪士縣的Judd Road的樹林地被發現。