26歲無家可歸的女子市中心帳篷內產子

(2024-9-25, 本報綜述)一名26歲、懷孕7個月的無家可歸女子於9月21日周六下午，在波特蘭市中心的無家可歸者營地內，於帳篷內產下一子。這是波特蘭消防和救援隊今年第二次報告在市中心無家可歸者營地進行緊急接生。

當天下午6點左右，警方接到一通緊急911電話，報告一女子正在位於Morrison大橋下Harvey Milk與第一大道交界處的一頂橙色帳篷內分娩。根據該女子的朋友貝基的回憶，這名女子在痛苦中呼喊她的幫助。貝基住在幾頂帳篷外，她表示當時唯一能用的干淨物品就是一塊藍色防水布，這是她用來包裹朋友的東西。

「她告訴我她很害怕，我讓她放鬆，告訴她必須使勁。」貝基強忍住淚水回憶當時的情況。她表示，在她的指導下，這名女子經過幾次努力後，最終在防水布上順利生下了孩子。急救人員在約五分鐘後抵達現場，並迅速將母子送往醫院。根據調度記錄，該女子體內含有芬太尼，目前仍在醫院接受治療。

目前，嬰兒的情況尚未公佈。波特蘭消防和救援隊發言人里克·格雷夫斯表示：「我們為此類事件接受過訓練，並且配備專門的接生工具……我們隨時準備應對這種情況。然而，許多人並不願接受外界的幫助。」

貝基也表達了她的擔憂，認為無家可歸的女性需要更多的支持和幫助。她感慨地說，如果當時沒有人陪伴，那名女子可能會孤身一人在帳篷中分娩。

今年4月，波特蘭市中心的另一個無家可歸者營地也發生了類似的情況，一名同樣受到芬太尼成癮困擾的孕婦在帳篷內分娩。