250週年限量硬幣來了！25美分硬幣藏驚喜

（本報綜述）美國即將在2026年迎來建國250週年，美國鑄幣局宣布，將推出一批特別版25美分硬幣，紀念《獨立宣言》和美國國慶日。其中最受關注的，是只有25萬枚印有「July4th」特殊標記的限量硬幣。

這批硬幣不會在美國鑄幣局官網單獨販售，而是會隨機混入普通2026年《獨立宣言》25美分硬幣中，送往全美各地銀行和金融機構。換句話說，民眾未來去銀行換零錢、到商店購物找零，或日常使用現金時，都有可能意外拿到這枚紀念硬幣。

這枚限量25美分硬幣正面印有1776至2026雙年份、「July 4th」字樣，以及湯瑪斯·傑斐遜肖像；背面則是帶有裂痕的自由鐘。自由鐘是美國獨立和自由精神的重要象徵，也很適合用來紀念建國250週年。

美國鑄幣局局長保羅·霍利斯表示，這「不只是一枚硬幣」，而是美國歷史中的重要時刻。他希望民眾能享受尋找這些硬幣的過程，並把它們保存下來，作為這次歷史週年的紀念。

除了限量版25美分硬幣，美國鑄幣局也會推出「美國250週年」系列硬幣，包含1美分、5美分、10美分、50美分和1美元硬幣的新設計。2026年未流通硬幣套裝也將開售，每套售價124.50美元。

對普通民眾來說，這枚硬幣面值仍是25美分，但因為數量有限，又與7月4日國慶和美國250週年直接相關，具有收藏意義。喜歡收藏硬幣的朋友，未來不妨多留意手上的2026年版25美分零錢，說不定驚喜就藏在下一次找零裡。