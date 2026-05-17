25歲護工性侵療養院老年人被捕 或有多名受害者

（本報綜述）華盛頓縣警長辦公室表示，一名在Raleigh Hills地區護理機構工作的護工，涉嫌在值班期間性侵一名老年女性住戶，已於5月9日被逮捕。警方表示，案件仍在調查中，偵探擔心可能還有其他受害者。

警方表示，5月9日，該護理機構工作人員因懷疑一名住戶遭員工性侵，主動報警。華盛頓縣警長辦公室警員到場後，暴力犯罪小組偵探接手調查。

調查人員指出，涉案男子為25歲的奧斯卡·馬奎茲-阿隆索（Oscar Marquez-Alonso）。他在該機構擔任護工，受雇時間約1個月。偵探稱，調查中發現證據顯示，馬奎茲-阿隆索在工作期間性侵一名老年女性住戶。

馬奎茲-阿隆索隨後被逮捕，並被關押在華盛頓縣監獄。他目前面臨2項一級性虐待罪，以及1項一級雞姦罪指控。警方表示，隨著調查繼續，他可能面臨更多指控。

華盛頓縣警長辦公室表示，之所以公布馬奎茲-阿隆索的拘留照片，是依據俄勒岡州眾議院3273號法案，目的在於協助確認是否還涉及其他犯罪行為。

目前，警方呼籲任何可能受害者，或掌握更多線索的民眾，聯繫華盛頓縣警長辦公室調查部門，電話為503-846-2500，並提供案件編號50-26-6407。

這起案件也再次引發外界對護理機構住戶安全的關注。老年住戶往往身體較弱，部分人還可能因健康狀況難以及時求助，因此機構內部通報、員工背景審查與日常監督，對保障住戶安全至關重要。