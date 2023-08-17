24年起俄勒岡將向每條電話線徵稅40美分

（本報綜述）從2024年開始，俄勒岡政府將對每條移動電話和座機線路，徵收40美分的電信稅，旨在建立可持續基金，用以支持全州範圍內的預防和危機支持服務。這項新的稅收措施由2757號法案製定，支持者認為此舉提供的危機援助價值重大，乃是俄勒岡人的“生命線”。

自2020年《全國自殺熱線指定法案》簽署生效以來，一個更易記憶的三位數號碼“988”取代了過去的10位數號碼，作為全國自殺預防熱線。該法案還允許各州徵收電信稅，以資助地方生命線呼叫中心。

俄勒岡衛生局行為衛生部門的發言人迪恩·卡森表示，2021年2417號法案從州財政預算中撥款總計500萬美元，用於僱傭額外的212名員工，以為俄勒岡的兩個988呼叫中心配備人員。此外，該法案還撥款1,000萬美元，用於為自2018年成立的現場危機支援小組配備人員。

2021年，2417號法案引入新規定，要求能夠在州內各地全天候響應的支援小組成員，必須具備心理健康領域專業知識和背景。俄勒岡衛生局的數據顯示，988熱線的接線員通過電話解決或緩解近97%的緊急情況，仍有3%的呼叫需要現場危機支援小組介入或撥打911。

通過設立40美分的電信稅，2757號法案將為988自殺預防熱線和現場危機支援小組建立穩定基金並將持續產生利息，預計在2023-2025年期間將產生3290萬美元收入，2025-2027年期間將產生5410萬美元收入。這些收入將用於支持和維持與自殺預防和危機支持相關的項目和服務，為社區提供穩定支持和資源。

實際上，俄勒岡居民每月已經為每部自己所使用的電話支付了1.25美元的稅費，以支持911調度中心。支持這項新稅收的參議院共和黨領袖蒂姆·諾普認為：“在面臨保護生命尊嚴與避免增加稅負的兩難抉擇時，我會站在保護生命這一邊，幫助那些有自殺念頭和心理健康危機的人們。”