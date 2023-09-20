24年社安金每月預估增加57.3元

（綜合報導）根據非營利團體「老年人聯盟」(Senior Citizens League)最新估計，依照截至8月的消費者物價數據，2024年的社會安全生活成本調整（COLA）可能為3.2％，這將使平均每月退休金受益金將在2023年的1790美元的基礎上增加57.30美元。

受到通貨膨脹影響，2023年的社安金生活成本調整高達8.7%。相較之下，2024年僅有3.2%的調整幅度看起來縮水甚多。不過，過去20年來，每年社安金生活成本調整平均只在2.6%左右，因此3.2%還是超過了歷年的平均值。

最終的2024年社安金生活成本調整將於10月公佈，官方版本的計算將以今年7月、8月、9月的城市受薪階級消費者價格指數(CPI-W)為根據。此外，俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險(Medicare)B部分看診保險保費，將受到社安金生活成本調整影響。B部分保費通常直接從社安金支票扣除，保費每年調整。目前每月保費164.90元，2024年估計調至174.80元。

接近領取社安金年齡門檻的民眾，可能想在今年提出申請，以便獲得生活成本調整8.7%新高紀錄的好處。但專家指出，應衡量個人財務狀況，爭取每個月領取社安金支票最高額度。強森便說，通膨高漲讓各種開銷變貴，尤其是住房、食物、醫療等，「沒有人因為8.7%生活成本調整而致富」。

根據社會安全管理局首席精算師辦公室的一份精算記錄，社會安全受益金通常只能提供相對較低的收入，無法完全取代退休者先前的工資。更糟的是，大多數人在未達到完全退休年齡之前就申請了受益金，這導致他們的受益金永久減少，進一步減少了他們的可支配收入。