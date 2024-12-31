24年全美無家可歸者新增18% 俄勒岡直接放棄統計

(本報綜述)聯邦住房與城市發展部（HUD）最新報告顯示，2024年全美無家可歸人口大幅增加了18%，總數超過77萬人。然而，俄勒岡州成為唯一一個在今年大部分地區選擇放棄全面統計無家可歸者數據的州，引發各界關注和批評。

據Oregonia新聞報道，報告指出，無家可歸人數的增長與住房成本高企、自然災害頻發以及移民潮密切相關。這一增長延續了2023年12%的上升趨勢，尤其是家庭無家可歸者的數量在今年激增了近40%。此外，2024年約有15萬名兒童處於無家可歸狀態，比去年增加了33%。

與此形成鮮明對比的是，俄勒岡州選擇在2024年不進行全面統計，僅在部分縣市調查了居住於緊急收容所和過渡性住房的人數，而對生活在露宿場所的人數未作統計。這使得數據的可靠性和代表性受到質疑。

例如，麥魯瑪縣是全州無家可歸人數最多的地區，但其統計仍沿用2023年的數據。根據過往數據，俄勒岡州約有66%的無家可歸者是露宿者，這意味著大量生活在戶外的個體未被納入今年的統計。

另有數據顯示，太平洋西北地區的無家可歸者數量呈兩位數增長，其中俄勒岡州的情況尤為嚴峻。在過去17年裡，俄勒岡州的無家可歸者人數激增了91%。數據顯示的報告指出，截至2024年，俄勒岡州有22,875名無家可歸者，其中62%無固定住所，直接居住在街頭或其他非人居場所。與去年相比，無家可歸者總數增加了13%，其中家庭和青少年的無家可歸問題尤為突出：56%的無家可歸家庭（包含兒童）無固定住所，這一比例全美最高。1,315名青少年無固定住所，位居全美第三。

俄勒岡官員解釋稱，由於一夜普查（Point-in-Time Count）存在局限性，該州已將資源轉向更準確的「按名統計」（By-Name List）方法。一夜普查是每兩年進行一次的統計，用於在特定冬夜統計無家可歸者的人數和分佈情況，包括露宿者和收容所內的人。麥魯瑪縣發言人表示，這種方式能提供更具實效性的數據，用於制定和執行政策。但許多批評聲音認為，「按名統計」因為依賴已知的數據和個案管理，可能漏掉未登記或不尋求幫助的無家可歸者，因此無法全面反映真實情況。

最為關鍵的是，未能提供完整數據的做法可能影響俄勒岡州獲取聯邦資金的能力。統計結果是分配相關資金的重要依據，缺乏準確數據可能導致俄勒岡無法獲得應有的資源支持。