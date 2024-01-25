22歲小夥運200磅冰毒到波特蘭被查獲

(本報綜述)根據俄勒岡州地區檢察官辦公室的公開文件，一男子因在I-5高速公路Tualatin段運輸超過200磅的冰毒而面臨聯邦指控。這名男子被識別為22歲的胡安·雷瓦（Juan Manuel Berrelleza Leyva）。

法庭文件指出，警局於1月21日得到消息，一名毒品嫌犯正在I-5高速公路上行駛，意圖往波特蘭運輸毒品。當晚，調查人員鎖定了嫌疑人雷瓦的車輛在Salem和Tualatin之間北行。

嫌疑人雷瓦先是避開了警方的攔截，後在第二次攔截中被迫停車，接受搜查。緝毒犬上前搜查後，向警員發出警告。最終，調查人員在車內發現了超過200磅的冰毒！分別藏在一個手提袋、行李箱和一個垃圾袋中，還有略超過兩磅的海洛因。

據信，雷瓦是一名墨西哥國民，居住在波特蘭，並承認七個月前進入美國。他向警方表示，自己在其他州接收毒品後，被運送到波特蘭地區。雷瓦隨後被裁定拘留，以待進一步的法庭程序。

這起案件由美國禁毒局（DEA）、國土安全部調查局（HSI）和西區聯合毒品小組進行調查。

網友驚呼，「從別的州運毒品到波特蘭來賣，可見毒品在波特蘭是多麼受歡迎！」「22歲？攜帶200磅毒品！還有海洛因！什麼樣的社會和家庭能 培養出這樣的孩子來？」