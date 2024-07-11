22家波特蘭亞裔商家被惡意起訴 遭索取律師費數千元！

(本報綜述)據KGW電視台報道，22家波特蘭亞裔商業業主因涉嫌殘疾人設施不合格，被兩名律師提起了《美國殘疾人法案》（ADA）訴訟。這些業主懷疑自己遭到了有針對性的惡意起訴。

在過去的九個月裡，波特蘭律師傑西卡·莫利根和大衛·福斯特累計提起了47起同類型訴訟，其中幾乎一半涉及亞裔企業。

韓陳（Hanh Tran）是其中一位被訴的亞裔企業主。她19歲時從越南移民到美國，經過多年努力，終於在波特蘭擁有了一家小商場。然而，她最近收到了莫利根律師函，稱她的財產違反了ADA規定，要求她在兩週內進行維修並支付數千元的律師費，否則將面臨訴訟。

儘管韓陳迅速採取行動，重新劃線停車場並安裝了無障礙停車標誌，但仍被提起了訴訟。這讓韓陳感到非常困惑和害怕，因為她對相關法律並不了解。

《美國殘疾人法案》（ADA）是1990年通過的一項聯邦法律，旨在保護殘疾人的權利。 殘疾人法案第三章要求所有對公眾開放的企業必須提供無障礙設施，這意味著企業必須為殘疾人提供平等的機會來存取其提供的商品或服務。如果企業不符合規定，殘疾人可以在沒有事先警告的情況下提起訴訟。新建建築必須按照殘疾人法案的標準建造，而1991年前建造的建築則必須在合理可行的情況下消除現有的障礙。

不只韓陳，許多其他亞裔商家也收到了類似的需求信或訴訟。在許多情況下，業主們表示他們願意進行修復。他們只是不喜歡律師的策略——威脅訴訟並要求支付律師費，通常每個案件大約1萬美元。亞裔企業主大衛金（David Kim）表示，律師們專門針對少數族裔社區，特別是亞裔，因為他們語言不通，往往選擇和解而不是抗爭。

根據法院記錄和採訪，47起殘疾人法案訴訟中有22起涉及亞裔企業，這一比例顯然不成比例。消費者權益倡導者邁克爾·富勒認為，這些律師的行為讓法律界的形象受損。他同意免費幫助韓，最後成功撤銷了案件，但並不是所有小型亞裔企業都有這樣的法律支援。