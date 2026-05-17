21萬俄勒岡人身處火山死亡區？科學家這樣說

（本報綜述）近日社群媒體上出現多段影片，聲稱俄勒岡中部三姐妹火山（Three Sisters）即將發生大規模爆發，甚至稱本德（Bend）、姐妹市（Sisters）等地約21.3萬居民身處「死亡區」。不過，科學家表示，這些說法誇大了目前風險，當地雖屬火山監測重點區域，但沒有跡象顯示災難性噴發即將發生。

網路影片的說法並非完全憑空而來，而是把部分真實科學資訊放大解讀。三姐妹火山位於喀斯喀特山脈（Cascade Range），屬於層狀火山群。這類火山一旦噴發，可能帶來火山灰、熔岩流、火山碎屑流、泥石流及洪水等危害。美國地質調查局（USGS）也確實將三姐妹火山列為「非常高」威脅等級。

但需要說明的是，「非常高」並不代表火山即將噴發。這一評級主要用於判斷火山需要多密集的監測，考量因素包括火山噴發方式、周邊是否有人口聚集，以及一旦噴發可能造成的影響。俄勒岡州被列入最高威脅等級的火山還包括火山口湖（Crater Lake）、胡德山（Mount Hood）、紐伯里火山（Newberry）和三姐妹火山。

科學家指出，若三姐妹火山真的噴發，俄勒岡中部確有約20萬人可能受到直接影響。其中最值得擔心的危害之一是火山泥流，也就是由火山灰、泥沙與水混合形成的快速洪流，可能對山區周邊聚落造成威脅。火山灰也可能隨風擴散，影響更廣泛地區。

不過，三姐妹火山群上一次噴發約在2000年前。近年來，科學家確實觀察到該區出現一些地面隆起和小型地震。2001年，美國地質調查局在南姐妹峰（South Sister）附近發現火山隆起現象；2022年，喀斯喀特火山觀測站又報告該地區隆起增加，並出現一系列小地震。

火山隆起通常與地下岩漿或氣體移動有關，但這不等於噴發即將到來。觀測站科學家表示，若岩漿活動最終可能導致噴發，通常會先出現更明顯、更劇烈的地震、地表變形及地球化學變化。換句話說，民眾一般會在真正危險到來前獲得更多科學預警。

對俄勒岡居民而言，了解火山風險是必要的，但不必被網路標題嚇到。科學家的結論是：三姐妹火山未來確實有噴發可能，也確實需要持續監測；但目前沒有證據顯示本德、姐妹市或周邊社區正面臨立即危險。網路上所謂「死亡區警報」更像是把長期地質風險包裝成即將發生的災難。