205公路跨州橋段掉河意外 被指運輸局不當剷雪所造成

（本報綜述）記得今年2月的一場大雪，有一名男子從華州駕車回家的途中，行經205公路的跨州橋段，整駕車滑落河中，失蹤了3天後才被尋獲。

州運輸部經多月來的調查後，裁定車速和天氣的情況是主要導致今場意外。但本地媒體根據警方的報告，訪問和一些內部文件再作調查，發覺負責維修205公路這段Glenn Jackson 橋的政府部門認負全責，因為他們製造出一個導致意外發生的環境。

州運輸部稱導致意外的原因是司機開快車，但調查專家不同意，他們認為是運輸部不當的剷雪方式。剷雪機將雪和冰拋到橋上唯一防止車輛掉下的護欄旁，由於積雪太多甚堆至高過護欄，並且形成一條雪車道，路面滑時，汽車失控，就滑到這車道而越過橋欄掉入河中。調查專家指出，州運輸局所做的完全是危害駕車人士安全的舉動，這樣就犧牲了一條寶貴的生命。

州運輸局對這番話發聲明回應，指他們依足標準的冬季維護做法，不明白也不知道為何這名男子的汽車會失控，並橫跨4條行車線走到橋的護欄而掉入河中。雖有指當時汽車的車速雖然不快，但相對當時的路面情況，亦算是太快，當汽車走過路面的冰時，就滑了過去。

專家認為，堆起的積雪完全將10到12呎高的護欄蓋過，這絕對是導致今次意外的主要原因。橋邊的護欄是唯一保護汽車不會掉入河的設施，但剷雪車做得不對，將雪堆在護欄上。如果護欄沒有堆雪，就算汽車出意外，也會彈回路面而不是掉下河中。