205公路收費  預計為運輸局每年帶來可觀收入

（本報綜述）205公路收費的計劃，已過多次的討論後，計劃的多項細節均已得到確定，但來自社會的反對聲音也越來越大。

到目前階段，收費似乎已是事在必行，預計2024年12月左右正式實施。其中多個有關的委員會將要盡快落實細節，包括收費多少，以及如何處理所收的路費。

其中一個小組在周一開會，重點提到俄勒岡州運輸部（ODOT）對反對路費人士的警告、大卡車運輸業的緊張關係，以及位於收費路線上一位城市領導人的請求等。

週一開會的委員會是區域收費諮詢委員會RTAC，成員包括有都會局的主席、縣專員、波特蘭市議會成員等地方政府官員。RTAC將會決定路費的去向。

ODOT計劃在未來幾年內在205和5號公路上設立多個收費站。地方政府則對路費的去向非常感興趣，因為他們都希望利用這筆收入來保持內街的道路暢通，避免不願付費而繞道而行的汽車會造成內街的擠塞。

ODOT預計，單以設在West Linn兩邊行車線的首個收費站來計算，能在未來25到30年內為該部門帶來5百萬至8百萬元的收入。就以30年來計算，即每年ODOT可收到1600至2600萬元的路費收入。當然這只是一些預測的數字，最後定案不同，結果也有不同。

運輸局局長普特尼表示，不明白那些反對收費的人士，因為這些收益將會直接影響改善道路交通系統和維修的工程。在2021年的州議會就已討論過一項涉及道路收費的法案預算，而道路收費絕對是一個公平和公正的方式。她又指出，目前在205公路上進行的環境改善工程正是使用上述法案的資助，收到的路費將可補貼這方面的開支。如果沒有路費的收入，餘下的205公路工程就可能沒法進行。

俄勒岡州貨車協會是反對這收費的主要機構，他們表示，目前有不少貨車司機因為迴避5號公路塞車的情況而改走205公路。如205公路要收費，肯定有部份人將會回到5號公路上。

普特尼在回應該協會時表示，目前的計劃是除了收路費外，更會增加第三條車道，相信未來的行者將會更順暢。普特尼指出，在205公路這一段路上，我們可選擇0塞車或是2小時的塞車。如選擇什麽都不做，估計到2045年，205公路每天塞車的時間會達到14小時。

另一個極力反對收路費的是West Linn市政府，該市正是在收費路段上。該市政府不想見到避免付費的司機繞道該市的道路。如真的反對無效，他們希望運輸局能做一些道路改善工程，避免走出公路的汽車堵塞他們的街道。

West Linn的一名市議員瑪利表示，West Linn被指為一個富有的城市，但實際上不少該市的市民正經歷經濟困境，特別是受到疫情的影響，至今仍有不少小企業未能回覆正常。塞車將令顧客卻步這區，另一角度來看，汽車都改走5號公路，進一步使5號公路更塞車。瑪利重申，她不反對收路費，但希望運輸局能聽取他們的意見。

最後如政府決定採納收費計劃，這將標誌著俄勒岡州正式進入一個收費時代，同時改變了政府支付交通和道路開支的方式。

有市民提醒說，連接波特蘭和溫哥華的全新州際大橋亦會在開通後亦會收費。官員指出，這大橋的收費只屬暫時性，當建橋費用付清時，收費就會取消。至於205公路的收費，則屬永久性的。