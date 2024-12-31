2041年俄勒岡高中畢業生人數將減少19% 

(本報綜述)根據西部州際高等教育委員會最新報告，到2041年，俄勒岡州的高中畢業生人數預計將減少19%。這一趨勢引發了對未來教育和勞動力市場的擔憂。

報告指出，俄勒岡的高中畢業生人數將在2025年達到約42,752人的峰值，之後逐步下降至2041年的約33,000人。這種下降與整個西部地區一致，預計西部地區的畢業生總數將減少20%。這一變化的主因是2008年經濟衰退後出生率的下降。

俄勒岡高等教育協調委員會執行董事本·坎農表示，學生數量的減少將進一步加劇勞動力短缺。他指出，俄勒岡目前已無法滿足許多關鍵行業對受過良好教育的勞動力需求，而畢業生數量的下降將使情況更為嚴峻。他建議增加高等教育的可負擔性和可及性，吸引更多學生進入大學，特別是那些可以填補高需求職位的領域。

同時，報告也提到其他西部地區的情況。例如，愛達荷州預計畢業生數量將增加13%，而大多數州則面臨下降的趨勢。報告認為，儘管挑戰巨大，但各州和教育機構仍有時間通過政策改革和資源分配來應對，特別是針對那些未被充分支持的學生群體，如移民學生和經濟困難家庭的孩子。

西部州際高等教育委員會總裁德馬瑞·米歇洛表示，這一趨勢為高等教育機構和州政府敲響了警鐘，但目前仍有時間應對這一挑戰。他建議加強K-12學校與高等教育機構的合作，為學生提供更多財務支持和學術幫助，並改善學習與就業之間的銜接。

此外，報告還強調了投資於高等教育的重要性，包括減少學費負擔、提高財政援助的透明度，以及針對那些未被充分服務的學生群體提供支持，如因收入或移民身份無法獲得聯邦援助的學生。