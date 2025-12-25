2026新年俄勒岡新法上路 這些重大改變與你有關

（本報綜述）俄勒岡州將於2026年1月1日起同步實施多達282項新州法，數量創下歷史新高，涵蓋勞工權益、消費者保護、婚姻年齡、個資隱私、醫療債務、租屋與汽車交易等多個面向。以下整理幾項對一般民眾影響最直接、最受關注的新法重點：

一、性侵誹謗案舉證門檻提高(SB 180)

未來若因性侵相關指控提起誹謗訴訟，提告者必須證明被告具有「惡意」。同時，被告在特定情況下可申請「快速駁回」，避免訴訟被濫用來壓制性侵指控。

二、工程欠薪責任上移 總包商也要負責(SB 426)

若分包商積欠工資或福利，業主與總承包商將須負連帶法律責任。勞工或州檢察長可提告追回薪資、罰金與律師費。小型住宅工程與獨立承包人不適用。俄勒岡成為全美首個通過此類法案的州。

三、商品標價必須「一次到位」(SB 430)

網路商家不得再以低價吸引消費者，卻在結帳時加收各種隱藏費用。標示價格必須包含所有必要費用（不含政府稅金與合理運費）。

四、結婚法定年齡統一為18歲(SB 548)

取消17歲可結婚的例外規定，未來只有年滿18歲者才能合法結婚。

五、醫療債務不得列入信用報告(SB 605)

醫療機構不得將病患的醫療欠款通報信用評分機構；違者病患可提告，進一步減輕醫療債務對信用的長期影響。

六、薪資單資訊更透明(SB 906)

雇主須在到職時提供完整書面薪資說明，清楚列出薪資與扣款項目；州勞工局也提供標準範本，方便查核。

七、罷工勞工可領失業金（SB 916)

推翻舊法，允許因罷工或勞資爭議而失業者申請失業保險，但需比一般情況多等待一週才符合資格。

八、捐血可請有薪假(SB 1108)

雇主須允許員工每年最多4小時帶薪假用於捐血，且不得影響薪資或福利（限紅十字會或合格機構）。

九、加強未成年人個資保護(HB 2008)

企業若明知或忽視使用者未滿16歲，不得用其資料進行定向廣告，也不得販售精確位置資料（約半公里範圍）。部分公用事業系統資料不在此限。

十、租車與買車融資更有保障(HB 3178)

車商須誠信履行談妥的貸款或租賃條件；在貸款尚未最終核准前，不得處理舊車貸款或轉售，避免消費者「被反悔」。

十一、澆灌草坪與商業花園用水放寬(HB 3372)

特定免許水井使用者可每日抽取最多3,000加侖地下水，澆灌不超過半英畝的草坪或花園（含商業用途）。工業大麻可用水，其他大麻作物不適用；部分地區有兩年限制期。

十二、購買笑氣需驗年齡(HB 3447)

商家販售一氧化二氮（笑氣,有成癮性，濫用可致癱瘓等）前，必須確認購買者年滿18歲，以因應近年濫用造成的公共安全與健康風險。

十三、驅逐非法佔屋者更快(HB 3522)

房東可直接使用「強制進入與非法占有（FED）」程序驅逐佔屋者，不必再走耗時的一般驅逐訴訟，處理時間可由一年縮短至數週。