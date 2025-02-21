2025年華裔高中畢業生表揚活動即將舉辦 中華會館呼籲社區協助聯絡學生

（本報訊）長期致力於服務華人社區的中華會館，計劃於2025年4月下旬舉辦一年一度的華裔高中畢業生表揚活動，以嘉許學生們的努力與成就。然而，因個人隱私政策的變更，中華會館目前已無法從各學校獲得畢業生名單，因此中華會館現懇請社區各界人士協助，幫助我們聯繫應屆畢業的華裔學生，確保這項傳統活動得以延續。

高中畢業是一個重要的里程碑，無論學生選擇進入大學深造，或是直接投身社會工作，這都是人生新篇章的開始。中華會館不僅為畢業生們舉辦慶祝活動，更希望未來有一天，這些學生能夠回饋社區，以行動或經濟支持，參與中華會館的各類社區活動。

作為一個歷史悠久的非營利組織，中華會館長年推動社區發展，主辦的年度活動包括高中畢業生表揚活動、夏季全僑郊遊會、新春聯歡會等。此外，會館還負責華人博物館管理、歷史文獻數字化、華文學校運營，並透過社區講座等活動，促進華人文化傳承。

如果您是2025年高中畢業生的家長、親戚、朋友，或認識即將畢業的華裔學生，請協助我們聯繫他們，提供以下資訊：學生的中英文姓名， 電子郵件地址與手機號碼， 就讀高中學校名稱。

請將資訊傳送至： *protected email* ，或聯繫中華會館秘書Janet Lee 503-740-2752

中華會館懇請華人社區鼎力支持，幫助我們延續這一傳統活動，共同為華裔學子們的努力喝采！