2025年波特蘭同源會論文比賽與獎學金開放申請

（本報訊）波特蘭同源會（CACA Portland Lodge）宣布，2025年度全國論文比賽與多項獎學金即日起開放申請。

全國論文比賽

本次論文比賽面向全美高中生，旨在提升學生的邏輯思維與英文寫作能力。參賽者需在一個半小時內完成一篇五百字的英文論文，題目將於比賽開始時公布。評審將依據文章的原創性、思維清晰度、表達能力及語法準確性進行評分。比賽將以線上方式進行。

比賽日期：2025年3月1日（星期六）上午

報名截止日期：2025年2月25日 下午5時（太平洋時間）

本年度，波特蘭同源會繼續為廣大學生提供多項獎學金，以支持符合資格的學生順利完成學業。

Fred G.及Betty Jean Lee紀念獎學金

此獎學金共頒發給四名獲獎者，其中至少一個名額將分給就讀於俄勒岡州或華盛頓州大學的學生，另有至少有一個名額將分給就讀於職業學院或社區學院的學生。評選標準包括學業成績、學校與社區活動的參與度，尤其是領導能力。

申請表及所需的學校成績單最遲須於2025年4月1日（含當天）提交。

David Lee Quan紀念獎學金

此獎學金專為計劃主修醫療相關專業的畢業生設立。申請表及所需的學校成績單最遲須於2025年4月1日（含當天）提交。

Sheung Mou及Fenge Tam獎學金

此獎學金頒發給第一代大學生，申請者不限族裔。申請表及所需的學校成績單最遲須於2025年4月1日（含當天）提交。

Tiffany Wang藝術獎學金

本獎學金適用於九至十一年級學生，共有兩個名額，每人可獲得五百美元，資助其參與暑期藝術課程。適用領域包括視覺藝術、舞蹈、戲劇、音樂（聲樂與器樂）。申請表及所需的學校成績單最遲須於2025年4月1日（含當天）提交。

亞裔美國青少年領導會議

本次會議將於2025年4月11日（星期五）上午8點至下午3點在波特蘭社區學院（Portland Community College）舉行，為線下活動，並對所有高中生開放。更多資訊可在以下網站查詢：www.aaylc.org。

申請方式

所有獎學金與比賽的詳情及電子申請表可至波特蘭同源會官網查詢：www.cacaportland.com。波特蘭同源會鼓勵符合條件的學生踴躍申請，並建議持續關注官網，以掌握最新的學生資助機會。