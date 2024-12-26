2025年度波特蘭華人獎學金開放申請

(本報訊)波特蘭市華人獎學金基金會（Portland Chinese Scholarship Foundation）近日宣布，現已向俄勒岡州內即將畢業的華人高中生開放2025年度各项獎學金申請。

該基金會旨在表彰所有具有中國血統的俄勒岡州高中畢業生，並通過提供獎學金支持他們追求高等教育的夢想。申請者須符合以下基本要求：

中國血統：申請者必須具有至少四分之一的中國血統。 公民身份：申請者必須是美國公民或美國永久居民。 學業背景：申請者必須是俄勒岡州高中畢業班的學生，並在俄勒岡州就讀至少四個學期或兩年。 學業成績：申請者的累計平均成績必須達到2.75或以上。 就讀院校：申請者必須計劃就讀於美國境內的受認可的大學或學院。

此外，申請者在申請中提及的社區服務和領導活動必須能夠由相關組織證實，並提供志願服務的時間紀錄。

獎學金金額從500美元至3,000美元不等。獎學金的頒發將基於申请人的學術成績、社區服務和領導活動、經濟需求以及體育成就等方面進行評估。

申請人必須在2025年4月25日星期五下午5點前提交申请。有關申請的資格要求和程序，申請者請訪問基金會的官方網站：https://www.portlandchinesescholarshipfoundation.org/application。此外，如有任何疑問，可聯繫基金會，電話503.288.3819，郵箱地址為 *protected email* 。

1963年，波特蘭中華會館（CCBA）創立了波特蘭獎學金計劃，向當地華人社區籌集了6500美元，為學術、課外活動和社區服務表現突出的高中畢業生提供100美元獎學金。1964年，首屆學術成就獎頒發給五名學生。1965年，波特蘭華人獎學金基金會正式成立，成為一個501(c)(3)非營利教育機構，延續了這一傳統。1990年起，基金會開始頒發捐贈型獎學金，以支持更多學生。2024年，基金會向29名畢業生頒發了共計27,700美元獎學金。截至目前，該基金會已頒發超過70萬美元的獎學金和學術獎項，為數百名華裔學生提供教育支持，成為促進社區教育平等的重要力量。