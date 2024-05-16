2024年前三個月波特蘭凶殺案量超西雅圖和舊金山的總和

(本報綜述)根據警方數據顯示，今年波特蘭市在凶殺案數量上超過了西雅圖和舊金山的總和，這成為了眾人關注的焦點。現任地方檢察官麥克·施密特(Mike Schmidt)和挑戰者納森·瓦斯奎茲(Nathan Vasquez)上週在KGW電視臺進行了公開辯論。在辯論中，瓦斯奎茲引述這組數據時指出，波特蘭市今年迄今的謀殺案比西雅圖和舊金山相加的總和還要多！

波特蘭警察局、西雅圖警察局和舊金山警察局都有定期更新每月犯罪統計數據並公佈于網上。數據顯示，截至最近的日期3月31日，波特蘭市的謀殺案數多於其他兩個城市相加的總數。根據警方的統計數字，波特蘭市在今年的前三個月內發生了22起謀殺案，而西雅圖和舊金山的加總則只有17起。

根據統計，波特蘭市的謀殺案件數量在2020年前都少於西雅圖市和舊金山市，但從2020年開始，波特蘭市的謀殺案件數量迅速飆升，超過了上述兩個城市。從2019年的36起，到2022年飆升至97起，而2022上述兩個城市的謀殺案量總和才110件。

這一數據的公佈，引發了網友的熱烈討論。有網友提問，「是西雅圖的犯罪分子偷懶了？還是波特蘭的更勤快了？」有網友批評現任檢察官「施密特對犯罪份子心慈手軟！」