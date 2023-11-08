2024年健康保險已開放申請

今天就到HealthCare.gov獲得承保

每個人都應該享有負擔得起的優質健康護理。健康保險市場（Health Insurance Marketplace®）2024年健康保險公開投保登記期於11月1日起在HealthCare.gov上展開。

以下是您需要了解關於今年公開投保登記期的一些訊息：

適用對象：無保險者或希望通過HealthCare.gov重新登記或更改健保計劃者。

可提供更多節省：得益於新的法規，大多數通過Marketplace登記的客戶都能繼續享有可負擔的保費，這有助於降低個人和家庭在HealthCare.gov上的費用。

費用如何：每5位客戶中就有4位可以通過財務援助找到每月只需$10或更便宜的計劃。您需要支付的費用取決於您的年齡、家庭人口、家庭收入、居住地、所選擇的計劃以及其他因素。有些人可能會發現自己符合所在州的醫療補助計劃（Medicaid）或兒童健康保險計劃（CHIP）的承保條件，並可通過HealthCare.gov連接到這些選項。

包括哪些內容：HealthCare.gov上提供的計劃包含廣泛的福利和全面的保障。所有健保計劃均由知名的私營保險公司提供，確保所有投保者都獲得高品質的醫療服務。計劃涵蓋基本健康福利，包括年度體檢等預防性服務、住院、處方藥、節育、就診、急診等。HealthCare.gov上的所有計劃都不得根據既有病症排除承保範圍。

如何申請：

您可以安坐家中訪問HealthCare.gov.開始或更新您的申請。事實上，許多人一次就能完成申請。如果您需要協助，可通過網址https://localhelp.healthcare.gov/訪問HealthCare.gov上的「尋找本地協助」，搜索我們的線上名錄，與您所在地區的代理人、經紀人或協助員約定時間，安排以電話、電子郵件，或面對面進行洽談，他們可協助您完成申請或提供其他幫助。

您也可以撥打1-800-318-2596聯繫Marketplace呼叫中心尋求協助。Marketplace呼叫中心每週7天、每天24小時運作，並提供200多種語言翻譯支持。

立即行動：您今天就可以更改計劃或登記新計劃。在12月15日前選擇計劃者都將從2024年1月1日起獲得全年的保險。請立即訪問HealthCare.gov查看您的選項。(本資訊由美國衛生與公共服務部提供。)