2024年俄勒岡州租金上漲上限為10%

(本報綜述)早在2019年，眾議院就通過法案，對全州範圍內的租金上漲進行了詳細規定。這項立法旨在通過限制年度租金上漲來促進租戶的住房穩定和負擔能力。無論是租客還是房東，都應該知曉相關規定，以免違法違規，帶來法律風險。

租金上漲上限：根據新法規，2024年房東每年最多只能將租金上調10%。這一上限由俄勒岡州經濟分析辦公室根據通脹率等因素確定。如果未來通脹率降至3%以下，租金上漲上限將恢復為7%加上通脹率。

租金限制豁免：需要注意的是，這項租金控制法僅適用於建築年限在15年以上的住宅物業。換句話說，較新的建築物不在此限制範圍內。此外，公共住房和政府補貼的住房也不受這項租金控制法的影響。

租金上漲前必須通知租戶：法規還對租金上漲的通知要求做出了明確規定。如果房東計劃將租金上調10%或更少，必須提前至少90天以書面形式通知租戶。對於超過10%的租金上漲，則需要提前180天通知。通知中需清楚說明上漲的金額、生效日期以及房東的聯繫信息。即使租約中提到了自動租金上漲或根據通脹調整，租戶依然有權收到正式通知。

除了限制租金上漲，俄勒岡州還制定了一些其他租戶保護措施：

無因驅逐限制：在初始租期結束後，房東一般不能無故驅逐租戶。驅逐租戶必須有正當理由，如未支付租金、違反租約條款或房東因個人使用或重大裝修需要房產。

維修和保養權利：房東有責任保持租賃物業處於可居住狀態，包括解決管道問題、電氣故障或漏水問題。如果房東未能進行必要維修，租戶有權扣留租金或自行安排維修並從租金中扣除費用（需提供適當文件）。

保證金和費用規定：房東可以收取相當於一個月租金的保證金，但不得要求除租金和任何適用的寵物押金以外的額外費用。租戶搬出後，房東必須在合理時間內（通常為30天內）退還保證金，扣除未支付租金或超出正常磨損的損壞費用。

這些措施的出台，旨在進一步保障租戶的權益，確保他們在俄勒岡州的住房環境更加穩定和安全。

如果您認為房東侵犯了您的權利，例如超過允許的租金上漲或未能進行必要的維修，可以採取以下措施：