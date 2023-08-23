2023翡翠區國際夜市吸人潮顯活力 餐飲 市集 演出帶給遊人視覺與味覺的雙重享受

（本報訊）2023翡翠區國際夜市，上周六在東南82街的波特蘭社區學院（PCC）熱鬧登場。由於主辦機構將夜市由兩天改為一天，所以特意將今年的夜市提前由下午一時開始。餐飲，市集，演出打造出一個夜市盛宴，為遊人帶來視覺與味覺的雙重享受，整天的夜市都是熙熙攘攘，熱鬧非凡。

特色小吃是亞洲夜市的靈魂，翡翠區夜市也一樣，有超過30個小吃攤位供遊人大快朵頤。說到今年的明星小吃，相信不少遊人都會說是烤魷魚。一踏入夜市的食街就已香氣撲鼻，不同國家各式風味的烤肉，點心，壽司，龍蝦包，熱狗，刨冰，麻糬甜甜圈，糯米糍，波霸飲品……..等等，有人邊走邊吃，逛逛市集，買點精品，獲取不同的資訊，又或領取由波特蘭苗圃免費送出的盆栽。

下午4點開始，到來的遊人越來越多，只見攤位中間的通道都擠得水洩不通。5點開始的舞台演出更是吸引，觀眾擠滿在舞台的周圍，每個演出都非常精彩，觀眾們不時報上雷動的掌聲和喝采聲。首先出場的有The Last Regiment的步操鼓樂隊繞場的演出，振奮人心的鼓樂為整個場地帶來活力。接著有盡顯中國文化的波特蘭文藝中心與中國聯誼會的中國舞蹈演出，大受歡迎的頂峰武術學員演出，還有墨西哥舞蹈，柬埔寨舞蹈，日本太鼓，本地高中生的街舞和Hip Hop舞蹈，最後由白蓮舞獅隊作精彩的壓軸演出。

整個活動在晚上9點完結。翡翠區夜市是波特蘭東南區最大型的夜市活動。