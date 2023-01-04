2023年電費加價近7%

（本報綜述）俄勒岡州公用事務委員會（PUC）批準波特蘭電力公司（PGE）在2023年加電費，原因是生產電力和購買能源的成本顯著大增。新收費由2023年1 月1 日生效，受影響的90萬客戶分佈在本州的51個城市。

根據報導，一戶普通的住戶，每月賬單預計將從114.54 美元增加到122.60 美元，比2022 年增加約7%。但實際影響將按每個家庭的能源使用情況而異。

俄勒岡州公用事務委員會主席德克爾(Megan Decker)表示：“我們知道在人人都要應付高通脹的情況下加價，確是為許多客戶帶來挑戰。”“不幸的是，全球事件導致的燃料成本增加和供應鏈延誤，加上區域電力市場波動加劇，推高了公用事業生產和購買電力的價格。”

德克爾強調：“雖然公用事業公司無法在短期內避免這些價格上漲的所有影響，但住宅用戶可能有一些選擇可以將影響減至最低。”

PGE特設的賬單折扣計劃可為低收入用戶提供15% 至25% 的折扣。年總收入等於或低於州中等收入60%的家庭均合資格申請。以一個四口之家為例，其年收入最高不超過60,126美元就可申請；而獨居者的收入限制為不高於31,266美元。

除了PGE這計劃外，還有其他機構提供協助支付賬單的計劃，如俄勒岡能源基金（Oregon Energy Fund)、俄勒岡能源援助計劃（Oregon Energy Assistance Program）、新冠能源援助計劃（COVID Energy Assistance Program）和低收入家庭能源援助計劃（Low0Income Home Energy Assistance Program）。