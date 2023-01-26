2023報稅季開始美國稅局介紹新變化

（綜合報導）美國國稅局表示，今年的報稅季節於週一（1月23日）正式開始，退稅額等方面可能會有不同於去年的變化。

美國國稅局（IRS）代理局長奧唐納在1月12日的新聞發布會上表示：“這是國稅局和我們國家的稅收系統將受益於《通脹削減法案》連續數年撥款的第一個報稅季。有了這些新的額外資源，納稅人和稅務專業人員在今年將看到該機構在許多領域的改進。”

雖然有些人可能想盡快報稅，但國稅局建議人們在報稅前，應該先獲得所有需要的資料。否則他們的退稅就會延遲，又或者有需要修改申報表的可能。

根據規定，納稅人必須在2023年4月18日之前提交2022年的稅務申報表。這是因為，4月15日是周六，而且週一（4月17日）是華盛頓的解放黑奴紀念日假期。

那些想要延期申報的人，可以在該截止日期之前提出申請，這將把最後期限推遲到2023年10月16日。

同時，美國國稅局已經向納稅人發出通知，今年的退稅額可能會減少，一些期望得到退款的人，甚至最終可能會欠聯邦政府的錢。

國稅局在去年11月就警告說：“2023年的退稅額可能會減少。在2023年的退稅中，納稅人不會收到額外的刺激性補助金，因為2022年沒有經濟影響補助金。此外，沒有逐項列出並採取標準扣除額的納稅人，將無法扣除他們的慈善捐款。”

而且，如果人們有資格獲得退稅，也可能需要更長時間才能拿到退稅款。在去年，國稅局警告說，今年的一些退稅，可能需要額外的時間來處理。

截至12月23日，IRS在其官方網站上說，它仍然有191萬份在2022年收到的個人退稅，未能處理完畢，其中包括2021年的退稅，或前幾年的遲交退稅。它還補充說：“其中，149萬份申報表需要更正錯誤，或進行其它特殊處理，41.4萬份是等待審查和處理的紙質申報表。”

今年的報稅，有哪些變化？

對於那些有孩子的人來說，退稅可能會有很大的變化。在2022年的稅收年度，如果父母的收入低於某個門檻，他們可以為每個孩子申請最高2,000美元的兒童稅收抵免。

一些美國人在2021年得到了1,400美元的刺激性補助金，或自新冠疫情開始以來的第三次此類付款。但在申報2022年稅款的人來說，這個抵免已經消失了。

另外，在2021稅務年，曾有一個臨時減稅措施，允許“不逐項列出的人士抵扣300美元，已婚夫婦抵扣600美元。但國會在2022年沒有延長這項抵扣。”

根據2021年的《美國救援計劃》，制定了一項有爭議的規則，要求任何通過PayPal、Etsy、eBay和Venmo等在線平台賺取600美元或以上的人，必須報告其相關收入。然而，就在2023年開始的前幾天，國稅局宣布，將該報告規則至少再推遲一年。

此前，美國國稅局宣布了2023年更高的聯邦所得稅等級，以及標準扣除額，這可能會抵消與通貨膨脹有關的調整。對數百萬公民來說，它可能會提高收入和降低稅收。

美國聯邦稅務機構還將為401(k)退休計劃規定更高的繳款限額，以幫助人們為退休生活儲蓄更多資金，並在某些情況下降低他們的所得稅率。此外，為了應對汽油價格的上漲，可減稅的商務旅行費用的里程費率也提高了3美分，目前為每英里65.5美分。

美國人可以向他們的401(k)、403(b)和大多數457計劃供款的金額，將從2022年的20,500美元供款限額，上升到22,500美元。同時，IRA的年度繳款限額在2023年增加了6,500美元，高於去年的6,000美元限額。

收入範圍——決定是否有資格就傳統IRA的繳款、Roth IRAs繳款和儲蓄申請扣除資格——在2023年也有所提高。

此外，美國國稅局的指導性免費報稅(Free File Guided Tax Preparation)服務現已上線供納稅人使用。免費報稅項目(Free File)已於1月13日上線，也就是2023年報稅季開始日期的前10天，國稅局從1月23日開始接收個人稅表。

7個合作夥伴今年將向2022年收入不超過73,000美元的納稅人或家庭提供國稅局免費報稅在線產品，每個國稅局免費報稅供應商都根據年齡、收入和所在州居住地為產品設定自己的資格條件。

納稅人可以前往：IRS.gov/freefile，選擇國稅局免費報稅在線查找工具(IRS Free File Online Lookup Tool)找到適合的產品。2023年，1040 Now、ezTaxReturn.com、FileYourTaxes.com、On-Line Taxes、TaxAct、FreeTaxUSA、TaxSlayer等供應商將參與國稅局免費報稅項目。