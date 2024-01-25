2023全市暴力事件減少 但市中心槍擊事件增加 

(本報綜述)剛剛過去的2023年，儘管波特蘭全市的暴力事件大幅減少，但市中心的槍擊事件卻有所增加。市民對城市核心地區槍械暴力同比激增表示擔憂。

據波特蘭警察局公佈的數據，與2022年相比，市中心地區報告的槍擊事件在2023年增加了35%—從2022年的42起事件增至2023年的57起。

數據顯示，市中心的大多數槍擊事件發生在Burnside街和Morrison街、第2到第7大道所夾的區域內。警方數據顯示，去年夏天市中心的暴力事件數量急劇上升。57起事件中有一半以上發生在五六七八這四個月。

2023年最後一個月，俄勒岡州長蒂娜·科特克同意派遣州警察與波特蘭警察合作，對市區展開不行巡邏，從數據來看，23年的最後一個月，市中心的暴力事件明顯下降，這樣充分說明，加大警力對維護社區穩定的作用是巨大的。

波特蘭都會商會會長安德魯·霍安直言，「我們需要更多這樣的合作」。「我認為，如果加強俄勒岡州警察和波特蘭警察的存在，對芬太尼的緊急行動能夠執行，結束對公開使用毒品的豁免，我們將在我們的市中心看到更多的進步，」霍安說。

波特蘭的其他地區在2023年看到了報告的槍擊事件大幅減少。波特蘭東區是本市最頻繁發生槍擊事件的地區，在2023年報告的暴力事件數量減少了超過30%。Hazelwood、Centennial、Powellhurst-Gilbert和Lents 的暴力事件數量分別同比下降。警方數據顯示，去年波特蘭四分之一的槍擊事件發生在這些社區，但是仍比2022年減少了100多起。