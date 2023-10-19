2023俄勒岡最受歡迎嬰兒名出爐

(本報綜述)2023年最受俄勒岡父母歡迎的新生兒名出爐！根據權威統計網站Names.org的最新數據，為新生兒選擇名字時，俄勒岡州與全國的命名趨勢保持一致。

Names.org網站最近公佈了2023年俄勒岡州最受歡迎的嬰兒名，數據來自社會安全管理局的出生數據以及該網站上用戶的關注度。有趣的是，2022年排名第一的男孩名和女孩名再次在今年的名單中問鼎。這反映出俄勒岡州的父母對這些名稱的持續喜好。有趣的是，俄勒岡州最受歡迎的十大男孩名中，有九個與全國名單一致。同樣，在俄勒岡州最受歡迎的十十大女孩名中，有七個也出現在全國十大名單上。

在俄勒岡州，儘管大多數排名前十的男孩名與全國趨勢保持一致，但有一個名字在這個州獨具特色，那就是“Jack”。以下是女孩名前十名單：

1. Jack；2. Oliver；3. Liam；4. Henry；5. Noah；6. Theodore；7. Benjamin；8. Elijah；9. Lucas；10. James。

在俄勒岡地區，排名前十的女孩名稱中，有三個名字獨具當地特色，它們分別是Eleanor、Hazel和Harper。以下是男孩名前十名單：

1. Eleanor；2. Hazel；3. Harper；4. Olivia；5. Amelia；6. Charlotte；7. Evelyn；8. Sophia；9. Isabella；10. Emma