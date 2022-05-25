2022玫瑰節回歸周五正式開幕 城市樂園＋煙火秀　為3星期的活動揭開序幕

（本報訊）波特蘭市一年一度盛事－玫瑰節因疫情停辦了兩年後，今年決定回歸，並於週五（27日）正式展開為期三星期的連串精彩活動。紮駐在河濱公園，充滿歡樂氣氛的『城市樂園』CityFair亦於27日下午五時宣佈開園，連同晚上的『煙火秀』正式為2020年的玫瑰節揭開序幕。

5月27日的開幕活動，先有『城市樂園』於下午五時正式開園，下午6時至8時半在園內的RoZone舞台有由免費音樂會，有本地有名的樂隊現場演出，也有其他不同的活動和美食攤位，加上成人小孩都喜愛的機動遊戲，讓大家踢走悶氣，盡情享受玫瑰節的歡樂氣氛。

『煙火秀』於市中心荷昉橋（Hawthorne） 至摩利臣橋（Morrison）之間的威廉汨河上上演。

今年的『城市樂園』由5月27日起至6月12日的開園時間如下：

5月27日：下午5時至晚上11時；

5月28至30日：中午12時至晚上9時；

6月3日至5日：中午12時至晚上9時；

6月10日至12日：中午12時至晚上9時。

『城市樂園』入場費每為八元（六歲及以下兒童由一位成年人攜同下免費，到場請到入口處領取免費票）。市民可從網上預先購票（www.rosefestival.org）。現場購票，每位10元。凡購買並配戴玫瑰節紀念襟章的人士，可無限次免費進入『城市樂園』。

在得到企業的贊助下，觀眾也有其它的免費入場途徑，包括：在5月30日，OMSI會員免費入場，6月10日至12日持有TriMet儲值卡（Hop Card）的人士，免費入場。

今年的『城市樂園』一如以往，刺激好玩的機動遊戲仍是主角，園內設有多個舞台，上演不同的音樂及文化節目。另外有小小動物園、展銷攤位和美食攤位等。

在這三星期的玫瑰節期間，每日都有不同的活動，詳情可到www.rosefestival.org瀏灠。

2020年玫瑰節主要節目時間

5/27– 6/12 : 城市樂園– 海賓公園

6/3 – 6/4：賽車，地點在Portland International Raceway

6/4 :黃昏趣味競跑：晚上6時至7時，今年的起點和終點均在『城市樂園』

6/4星光巡遊：8:30pm由城市樂園出發途經市中心到Lincoln高中為終點

6/8兒童巡遊：下午1時至3時，在Sandy/52街開始至Grant高中為終點

6/8 – 6/12玫瑰節軍艦展: Tom McCall 海賓公園

6/9 – 6/10玫瑰花展 免費入場，地點：Lloyd購物中心

9日：下午 1時至 晚上7時

10日：上午11時至下午5 時

6/10 玫瑰小姐加冕典禮，Peninsula Park Rose Garden，早上10時至11時

門票：定位票$30，學生$15

6/11 花車大巡遊：上午10時至12時，今年的巡遊路線作出了有史以來的更改，從Memorial Coliseum出發，沿經MLK大道，終點在萊特中心（Lloyd Center）附近

6/11-6/12波特蘭–高雄姊妹市龍舟競賽

海賓公園南端，上午8時至下午5時

6/11-6/12 花車展：Naito Parkway『城市樂園』內

6/26牛奶盒船比賽：上午11時Westmoreland公園內，免費入場

詳情請參閱www.rosefestival.org