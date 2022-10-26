2022年11月選舉重要提案

（本報訊）11月8日是選舉日，選民亦應收到選票了。由今年開始，州政府規定大部份的選舉內容均要有不同語言的翻譯，包括中文（簡體）。選民可到 點擊中文就能找到各縣政府和州政府的中文選舉指南。

當完成投票後，務必僅記要在信封上簽名後才寄出，簽名必需與選民登記表上的一樣。選票必需要在11月8日前寄出或在當天晚上8點前親自將選票投進選票箱內。

以下是一些較為重要的提案，值得大家了解並投出你手上一票的。

111提案：獲得醫療保健服務的權利

選民可藉今次選舉，修訂俄勒岡州憲法，規定俄勒岡州有義務確保每一個居民可以獲得負擔得起的必要醫療服務，並確定這為居民的基本權利。

但提案並未具體規定州政府應該如何履行該義務，也沒有規定州政府應該採取哪些措施來通過該提案。如果為了強制執行該提案而對該州提起訴訟，法院不得干預州政府在資助醫療服務與資助公立學校和其他基本公共服務之間實現平衡。這提案不會增加任何稅收。

112提案：結束奴隸制

修訂俄勒岡州的憲法，取消允許蓄奴或強制勞役作為犯罪懲罰的條文。根據該提案，將允許法院、緩刑機構或假釋機構命令成年罪犯參與監禁的替代方案，包括從事教育、諮詢、治療、社區服務等方案。目前，俄勒岡州憲法禁止蓄奴和強制勞役，但允許將蓄奴和強制勞役用作對罪犯的懲罰手段。

113提案：追究無故缺席會議的議員

修訂俄勒岡州的憲法：十次無故缺席會議的立法委員

被取消下一任期的資格，無法參加競選連任。

目前，參議 員和眾議員可能會因“目無法紀的行為”而受到“懲罰”，或在參議院或眾議員會議廳同意投 票達三分之二的情況下被“開除”，但法律並未對“目無法紀的行為”做出界定。根據該提案，由於無故缺席而被判定為存在“目無法紀的行為”的立法者，在其當前任期結束後的將被取消擔任參議員或眾議員的資格。

114提案：買槍前必需先取得許可證

修訂俄勒岡州有關槍支的法律，規定：

在 取 得購買槍支許可證之前， 完成經批准的安全課程，包括相關法律、安全槍支儲存、防止槍支濫用 / 誤用、申請人的基本槍支操作和射擊實踐演示； 由 執法機構認證的講師 主講 ；以及 完成 並通過 背景調查； 禁止使用、製造、銷售和購買大容量彈藥匣。

目前的法例，要購買槍支無需許可證。需有背景調查，但三天後，即在完成背景調查之前，已可以出售/轉讓槍支。同時對槍械彈匣未有限制。

麥魯瑪縣、華盛頓縣

26-224 提案：波特蘭社區學院（PCC）

發行債券，讓波特蘭社區學院可建設職業培訓空間，改善教室、安全、技術，籌集金額高達4.5億美元。除了改善教室設備，還包括擴大華盛頓縣的職業技術教育設施。波特蘭社區大學是俄勒岡州最大的高等教育機構，有近50,000名全日和非全日制學生就讀，提案亦將提供資金，資助讓民眾更易獲得高等教育的計畫，為我們社區的 所有成員提供終身學習的機會。

由於現有債券到期，這提案將維持當前的房產稅率。若獲通過， 預計在2022 年每$1,000 評估價值徵收$0.38 的利率將維持16 年。對於評估價值為$250,000的房產，納稅人的成本為每年95元。

都會局

26-225提案：公園稅

維持現有的公園稅，由2023年起，繼續為都會局提供資金，保護水質、恢復魚類和野生動物棲息地，並在18,000英畝的公園、山林小徑和自然區域內，讓民眾更能親近大自然。

如獲通過，目前每$1,000 評估值的房產稅率將維持在0.96美元，對於評估價值為$250,000的房產，納稅人的成本為每年24元，持續5年。預計每年可籌集約1,950萬美元。

波特蘭市

26-228提案：修改城市憲章

波特蘭憲章委員會建議修改城市憲章以改革市政府的結構和運作。 本提案包括三項改革措施：

1.取代市政府目前的委員會形式，建立一個專注制定政策的市議會，並聘請市管理員與市長一起管理市政府的日常運作。

2.建立四個新地理區域，每個區域選出三名代表加入市議會，將市議會擴大到12名成員。

3.在投票時，選民將按其偏好對候選人進行排名，使用排名選舉投票。

市政府預算辦公室估計，實施該提案的成本每年約為$900,000 至$8,700,000，約占波特蘭 可自由支配資金的 0.1%至1.4%。

26-231提案：非公民選民（麥魯瑪縣）

憲章審查委員會建議的這項修正案將在縣憲章中增加一項條款，要求縣在法律允許的最大 範圍內擴大投票權，包括非公民。該修訂將僅適用於縣官員（主席、委員、警長和審計 員）選舉和縣提案（倡議、公民投票或縣法令或章程修正案的轉介）的投票權。

26-232提案：選民將按其偏好對候選人進行排名

在投票選出縣官員時（主席、委員、審計師、警長）選民將按其偏好對候選人進行排名。從所有選民排名最高的候選人開始，按輪次計票。若沒有候選人在第一輪中獲得多數票，則獲得最少選票的候選人將被淘汰，該候選人的選票將重新分配給投票人的下一個排名最高的候選人。該流程一直持續到獲得多數票的候選人獲勝為止。

26-227提案：David Douglas 教師稅

通過向學區內選民按每1,000美元房產評估值徵收不超過1美元，來留住教師、助教，這項提案可能導致房產稅增幅超過百分之三。籌集1.4億美元改善學區內每間學校的建築，擴大學前教育空間，並在學區的高中內建立一個全新的職業技術教育中心。

提案如獲通過，該學區將獲800萬元額外來自州政府的資金。

26-229提案：Parkrose教師稅

通過向學區內選民按每1,000美元房產評估值徵收0.88美元，來留住教師、助教，這項提案可能導致房產稅增幅超過百分之三。該提案若獲得批准，學區將在五年內籌集得$13,700,000，相當於學區每年籌集約200萬美元，這數目將資助約22個教育職位（60%的教師，40%的 課堂教學助理）。

26-321提案：比弗頓學區教師稅

通過續期為期5年的徵稅（每$1,000評估值徵收$1.25）來留住目前的280多個教學職位及維持班級規模，而不用加稅。該徵稅預計將在五年內為學區籌集2.05億美元