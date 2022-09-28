2022年美國家庭最友好城市 波特蘭在第八位

（綜合報導）住宅房地產買賣平臺Opendoor進行了研究，並評選出了今年美國10個最佳家庭友好城市。

報導稱，該研究主要從以下三項關鍵指標來進行考察：

1、學術水準

2、戶外活動

3、小鎮的感覺

Opendoor表示，他們通過分析並計算美國各城市和城鎮一些特定場所的平均數量來確定家庭友好城市，這些場所適應家庭的需要，包括社區中心、花園、博物館、公園、野餐地點、兒童遊樂場、學校、游泳池和超市等。

Opendoor稱，戶外活動對家庭十分重要，因為美國衛生與公眾服務部的研究表明，在戶外玩耍的兒童有較低的壓力水準和更強大的免疫系統，並且可以更有創造性地玩耍。

這項研究結果顯示，麻州波士頓郊區的劍橋（Cambridge）被評為2022年最佳家庭友好城市，這裏也是哈佛大學和麻省理工學院的所在地。

Opendoor的消費趨勢專家和經紀人德容

，劍橋之所以名列榜首，是因為它是一個適合步行的城市，家庭可以在這裏愉快地享受一天外出的時光。她補充說，劍橋還提供了大量餐館，咖啡店，以及全年開放的農貿市場。

人口普查局數據顯示，劍橋2020年的家庭收入中位數為107,490美元。根據Niche.com的數據，當地的公立學校也得到了高度評價，那裏學生與教師的比例為9比1。此外，劍橋在全麻州240個最多樣化的學區中排名第7，並在238個最佳教學地點榜單中排名第17。

不過，根據Opendoor的房地產趨勢報告，房主們在出售劍橋的房子時，最常提到的理由是他們在尋找更好的學區。

Opendoor 2022最佳家庭友好城市排名如下：

1、麻薩諸塞州劍橋（Cambridge,Massachusetts）

2、新澤西州克利夫賽德帕克（CliffsidePark, New Jersey）

3、佛吉尼亞州的阿靈頓（Arlington,Virginia）

4、亞利桑那州的錢德勒（Chandler,Arizona）

5、加州特雷西（Tracy,California）

6、德克薩斯州北裏奇蘭希爾斯（NorthRichland Hills, Texas）

7、科羅拉多州丹佛市（Denver,Colorado）

8、俄勒岡州波特蘭市（Portland,Oregon）

9、科羅拉多州博爾德市（Boulder,Colorado）

10、加州的阿納海姆（Anaheim,California）

媒體介紹稱，排在第二、三名的克利夫賽德帕克和阿靈頓，給人們提供了小鎮的感覺，但他們又接近大城市的設施。前者靠近紐約市，而後者就在華盛頓特區外。這些地方也有戶外遊樂區，有社區感很強的街區，以及適合全家用餐的各種餐館和咖啡店。