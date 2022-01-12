2022年稅季1月24日開始 國稅局呼籲用電子方式報稅加快退稅

美國國稅局宣布，全國報稅季將於2022 年1 月24日星期一開始，屆時國稅局將開始接受和處理2021年納稅年度的稅表。

在此之前，國稅局更新了報稅系統並進行測試，確保系統順利運。更新的程序有助於確保符合條件的納稅人在提交2021年稅表時，可以通過核對其2021子女稅預付款來申領正確的子女稅優惠款額，並且以紓困金退稅額的方式來申請剩餘的刺激計劃補助金。

國稅局局長Chuck Rettig表示：“新冠疫情繼續帶來挑戰，但國稅局提醒大家，可以採取一些重要步驟來確保自己的稅表和退稅不會被延遲處理。今年特別重要的一點是，鼓勵大家以電子方式報稅並使用轉帳直接存款，加快退稅速度，而不是使用紙質申報表。

稅局特別敦促那些去年收到經濟影響補助金或子女稅優惠預付款的民眾，應該確保稅表上報告正確的金額，以避免延誤。國稅局鼓勵每個人都準備好所有報稅資料，以便提交完整準確的稅表，從而避免出現處理、退稅延誤以及之後的國稅局通知。這對於在2021年收到子女稅優惠預付款或經濟影響補助金的民眾尤其重要；他們在準備稅表時需要知道這些款項的金額。國稅局正在向這些人寄送特殊信件，納稅人也可以在國稅局官網IRS.gov上查看相關金額。

與去年一樣，有人即使不需要報稅，也應該提交2021年稅表，從而申請2021年刺激經濟補助金的紓困金退稅額或核對子女稅優惠預付款。通常不需要報稅的人也可能獲得其它抵免。

對於大多數納稅人，提交2021年納稅申報表、或申請延期提交和繳納所欠稅款的截止日為2022 年4 月18日，星期一。