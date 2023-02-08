2022年槍擊案頻生 那個地區嚴重？

(本報綜述)根據波特蘭警方最近有關2022年的槍擊案報告,全市有最多槍案的地區全在

東邊,頭三位分別是Hazelwood , Powellhurst-Gilbert 和Lents。報告亦指出這些地區亦是有最多兇殺案發生的。

這些地區的居民和商戶均表示對持續的開槍事件感到煩厭，並指出槍擊事件確實擾亂了他們的睡眠，使他們神經緊張，並威脅到他們的安全。

根據警方的數字，去年波特蘭市一共有1,306宗開槍事件，較2021年的1,315宗略低，但比2019的412宗則是增加了3倍。而在兇殺案方面，去年有破紀錄的101宗，大部份是被槍殺的。

波特蘭市政府的社區安全部門去年年底曾向Hazelwood , Powellhurst-Gilbert兩區的街坊領袖們開會，希望能協助阻止槍擊案件的發生，但社區人士表示，至今政府仍未有跟進，實在令人失望。

Hazelwood去年共發生了131宗槍擊事件，其中36宗涉及傷人。該街坊會主席木村認為，該區之所以有最多的槍案，主要原因是多條主要公路都可直到該區，她估計大部份槍案均由那些駕車經過的人士所造成的。

Hazelwood區範圍：北至Halsey街，東至東北/東南148街，南至東南Division街，西至I-205。當中有Burnside和第122街兩條大道穿過這區，再加一條輕鐵線路。這一區可以說是四通八達。

沒有人能指出是任何單一因素導致了全城槍擊事件頻生。但報告顯示，過去一年的開槍案件主由以下原因引起：幫派之間的競爭、露宿者之間的糾紛、販毒、搶劫、酒後宿怨、家庭暴力以及社交媒體威脅或冷落引起的衝突等。

至於Powellhurst-Gilbert區，範圍包括：北至Division街，西至82街，南至 Foster街及東至Powell Butte。這區在去年共發生了114宗槍擊事件，造成28人受傷。不少街坊表示飽受槍聲和不安全的困擾，這區的街坊會主席迪金森表示，因為市政府的領導人長期忽視問題，導致了到處均有人吸毒、露宿和精神健康病人等情況。

市政府社區安全部表示，他們還未向街坊會作出回應，但已將Hazelwood劃入計劃之內，並且會優先處理。二月開始，他們會在Hazelwood區進行調查，看看街坊們的要求，例如增加警力，改善照明又或是拆掉帳篷等。政府又稱，調查的結果可幫助找出罪案的集中點，以及區內有那些商業是引發犯罪的。

與此同時，警方正在評估他們所謂的槍擊微位置，將這座城市分成5,187個六邊形區域，集中關注那些槍擊案件較頻密的地區。