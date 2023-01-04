2022年最後一季度預估稅款於1月17日到期

（國稅局來稿）許多納稅人在一年中繳納季度性的預估稅從而做到按時支付稅款，但也有不少本應這麼做的納稅人忽視了這一舉措。美國國稅局敦促那些在2022年繳納稅款過少的民眾在1月17日或之前支付第四季度的稅款，從而避免在2023年報稅時收到可能的意外稅單或罰款。 通常，納稅人是通過從工資中預扣稅款或按季度向國稅局繳納預估稅款，或兩者皆有的方式，在一年中繳納稅款。個人這樣做是因為所得稅是現收現付的，這意味著納稅人需要在一年中賺取或收到收入的時候，繳納大部分稅款。

誰需要繳納？

納稅人如果賺取或收到不預扣稅款的收入，如個體經營者或獨立承包商，應按季度向國稅局繳納稅款。

此外，如果納稅人在提交當年稅表時有欠稅，則通常會在下一年報稅時遇到相同的情況。處於這種情況的納稅人一般包括：

過去使用逐項扣除但現在採用標準扣除的人，

雙薪家庭，

擁有非工資收入來源（例如股息）的員工，

稅務情況複雜的人和/或

那些未能增加預扣稅款的人。

什麼是應繳稅的？

國稅局提醒大家，大部分收入都是應納稅的。這包括失業收入、退稅利息以及來自零工經濟和數字資產的收入。在估算季度性稅款時，納稅人應包括所有形式的賺取的收入，包括來自兼職工作、副業或商品銷售物品的收入。

此外，各種金融交易，尤其是在年底，往往會產生意想不到的稅收影響。示例包括年終和假期獎金、股票股息、共同基金的資本利得分配，以及出售獲利的股票、債券、虛擬貨幣、房地產或其他財產。

表格1099-K的規定延遲執行

2022年12月23日，國稅局宣佈2022日曆年將被視為降低的600美元報告門檻的過渡年。對於2022日曆年，發放1099-K表格的第三方結算機構只需報告總支付金額超過20,000美元以及交易數量超過200筆的交易。

報告不會對納稅人準確申報所有收入的責任產生影響，無論他們是否收到1099-K表格或其他稅務資料申報表（例如表格1099-MISC，雜項資訊；表格1099-NEC，非雇員補償等）。

如何繳納預估稅款

支付預估稅款的最快和最簡單的方法是使用國稅局直接付款來電子支付。納稅人可以在1月的截止日來臨之前安排付款。

納稅人現在還可以通過其國稅局線上帳戶進行支付，他們可以在那查看付款歷史、任何待處理或最近的付款以及其他有用的稅務資訊。聯邦電子繳稅系統(EFTPS)也是一個很好的選擇。

國稅局不對這些服務收取費用。此外，使用這些或其他電子支付選項可確保付款及時到賬。有關其他支付選項的更多資訊，請訪問IRS.gov/payments。

現在就行動起來，避免罰款

任何支付方式（預扣稅或預估稅款、或兩者結合），都可以幫助避免在報稅時出現意外稅單以及經常隨之產生的罰款。

如果納稅人未能在今年早些時候按要求繳納季度性的預估稅款，儘快繳納這些未繳稅款，通常會減輕甚至消除任何可能的罰款。

使用預扣稅估算器來適時更新

國稅局官網IRS.gov上的預扣稅估算器通常可以幫助人們確定他們是否需要繳納預估稅款。它還可以幫助人們根據完整的稅務事實和情況來計算出全年應預扣的正確稅額。

或者，納稅人可以使用預估稅表1040-ES中包含的工作表，或通讀IRS.gov上的第505號出版物，預扣稅和預估稅（英文）。二者都是很好的資源。

提前規劃

為報稅季做準備永遠不嫌早。如需更多提示和資源，請查看IRS.gov上的做好準備頁面。