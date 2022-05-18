2022年初選主要席位選舉結果

（本報訊）周二是本州的初選投票日，點算由周二晚8時開始，由於今年是本州首次接納投票最後一日的郵寄選票，所以一些得票相若或未過50%的席位，可能還未有官方的結果。在無黨派的選舉中，得票超過50%就算成功當選。

以下是一些為選民關心的席位結果（得票率截止周三下午）

俄勒岡州長 ： 民主黨－科泰克（Tina Kotek），得票率：57.4%

共和黨－Christine Drazan，得票率：23.78%

兩名勝出黨提名的州長候選人將會在11月的大選中角逐下任州長

波特蘭市：

市議會第二席位：丹瑞恩（Dan Ryan），得票率57.5%

市議會第三席位：哈迪斯蒂（Jo Ann Hardesty），得票率41%，她的對手岡薩雷斯

(Rene Gonzalez )，得票率24.3%

由於沒有候選人取得超過50%的票數，所以得票最高二人將會在11月再賽。

都會局：

局長：Lynn Peterson，得票率53.7%

第一選區：Ashton Simpson ，得票率97.7%

第二選區：CHRISTINE LEWIS：，得票率72.8%

第六選區：黃大綱（DUNCAN HWANG），得票率67.8%

麥魯瑪縣：

縣長：仍未有正式結果，Jessica Vega_Pederson，得票最高有40.48%

第二席位縣議員：Susheela Jayapal，得票率78.7%