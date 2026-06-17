20歲青年深夜遭槍殺 目擊者離去未報警

（本報綜述）波特蘭東北部Rocky Butte公園6月13日凌晨發生致命槍擊案，一名來自塞勒姆（Salem）的20歲男子中槍身亡。警方相信案發時現場還有多人，但部分目擊者在警員到達前離開，目前案件尚無人被捕。

警方確認，死者為阿爾韋托·拉莫斯-貝拉斯克斯（Alberto Ramos-Velazquez），其家人已經獲知死訊。法醫認定，他因槍傷死亡，案件屬於兇殺。

波特蘭警方表示，6月13日凌晨3時29分接獲報案，稱位於東北洛基比尤特路3250號的公園內有人中槍。警員趕到後發現一名成年男子，救護人員雖然展開搶救，但他最終仍在現場死亡。

警方一度在現場附近扣留一名男子，調查他是否與案件有關，但之後將其釋放。截至目前，警方尚未逮捕任何人，也沒有公布嫌犯特徵、槍擊原因或案發前的具體經過。

槍擊發生後，警方封閉Rocky Butte公園路兩處公園入口，兇殺案調查人員在現場蒐集證據。居住在封鎖區內的居民則由警員護送進出。

調查人員表示，案發時應有數人在場，但這些人在警方抵達前離開，沒有留下證詞。警方呼籲當時在公園內的人、目擊者，以及持有手機影片或其他相關資訊的民眾主動提供線索，並註明案件編號26-171254。

洛基比尤特公園位於波特蘭東北部，因山頂景色和城市夜景吸引不少民眾前往。不過，這起槍擊發生在凌晨3時多，也讓夜間公園安全再次受到關注。

有網友指出，天氣轉暖後，夜間戶外聚會增加，槍擊案件也可能隨之上升，提醒民眾夏季夜間外出更要留意周圍環境。另有網友感嘆，該公園過去曾是居民聚會、欣賞夜景的場所，如今發生致命槍擊，令人對公園安全感到憂慮。不過，警方尚未證實案件涉及毒品、幫派或無家可歸者，相關網絡猜測目前均缺乏證據。