20日起到訪麥魯瑪瀑布　須網上預約



麥魯瑪瀑布（Multnomah Fall）是波特蘭市的一個近郊旅遊勝地，疫情後重開，民眾報復式的消費和出遊，也令到這旅遊點近期都被擠得水洩不通，停車位更是嚴重不足。周五，美國林務局宣佈，為了管制到這瀑布旅遊的人群，由7月20日起至9月19日，到訪遊客必需要提前預訂門票才能參觀這個位於哥倫比亞河峽谷的景點。

林務局在每天由上午 9 點至下午 6 點之間，每小時提供500張門票，至於在這段時間以外，則不用預訂門票。

林務局在網頁表示，定時預訂票對於緩解 31 號出口和歷史悠久的哥倫比亞河高速公路上的擁堵和安全相關問題是必要的。定時預訂票旨在減少景點的擁堵情況。包括嬰兒在內的所有遊客均需要門票進入這瀑布的康樂區和旅館內，遊人必需要預早在網上訂票，當場是不會發門票的。預訂票可到網站：Recreation.gov，一人一票，包括嬰孩也需要，每次最多訂6張票。林務局提醒說，雖然門票可以保證進入麥魯瑪瀑布區內，但並不一定保證有停車位。

要輕鬆出行到麥魯瑪瀑布，遊客可以選擇乘坐公共巴士，包括往來東南區的Gateway 轉車中心的Columbia Gorge Express（哥倫比亞谷快車），又或參加Sasquatch Shuttle 或Gray Line Open-Air Waterfall Trolley 的哥倫比亞峽谷旅遊團。

林務局表示，希望能透過這個預訂系統，再加上多種的交通選擇，能解決越來越嚴重的擠擁和安全問題。據了解，每年有超過120萬遊客到此旅遊，並有過一天之內有高達2,000名遊客在內。