20年來首次！美國FDA批准使用治療腦退化症新藥

（綜合報導）美國食品及藥物管理局（FDA）周一批准使用一種治療阿茲海默症（最常見的一種腦退化症）的新藥物，是美國20年來第一次批准治療這種疾病的新藥物。

這種新藥名叫「Aducanumab」，專門針對引致阿茲海默症的根本原因，而不是針對其病癥。一些慈善團體和機構對當局的決定表示歡迎，希望這種新治療法對老人家帶來幫助。

不過，由於臨床試驗結果仍然有不確定性，科學家們對這種新藥的效用存在著分歧。

如果英國醫藥監管部門也批准使用這種新藥的話，估計全英最少有10萬名患上溫和程度阿茲海默症的病人可能適合接受這種新藥治療。

美國食品及藥物管理局指出，有大量證據證明「Aducanumab」有助降低一個人腦內不正常的β澱粉樣斑塊，因此有理由相信這種藥物會對病人帶來好處。

藥廠本來已在3,000名病人身上為這種新藥進行國際性的後期試驗，但另有研究發現，這種藥對延緩老人家記憶力衰退及思想問題，並不見到特別好。2019年3月，藥廠宣布暫停試驗。

同年年底，美國藥廠Biogen分析更多數據和資料，證明只要用較大劑量下藥，這種藥物的確定能有效地有大大減慢老人家認知能力下降的速度。

全球估計有超過3,000萬人患上阿茲海默症，大部分是在65歲以上。