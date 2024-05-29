20人因食用俄勒岡沿海貽貝中毒 衛生官員發出緊急提醒！

(本報綜述)近日，俄勒岡州沿海地區發生麻痺性貝類中毒事件，至少20人因食用在華盛頓州邊界至Seal Rock州立公園之間採集的貽貝而中毒。衛生官員強烈建議，近期在該區域採集的貽貝應立即丟棄，以防止更多人中毒。

俄勒岡州衛生局公共衛生部門提醒，若出現麻痺性貝類中毒的症狀，如口唇麻木、噁心、嘔吐、腹瀉、虛弱，嚴重者可能呼吸困難或心跳不規則，應立即就醫，或撥打俄勒岡毒物中心電話800-222-1222尋求幫助。

本次中毒事件中的所有20名患者，均於上週六或週日在Tillamook縣Oceanside附近的Short Beach、Hug Point以及Clatsop縣Seaside附近的海灘自行採集貽貝。其中部分患者已入院治療，但無人死亡。

5月23日，俄勒岡州魚類和野生動物部及俄勒岡州農業部因貝類中麻痺性毒素濃度過高，宣布禁止在Seal Rock州立公園至Cape Lookout之間的海岸地區採集貽貝。此後，禁令範圍於週日擴大至Seal Rock州立公園以北至華盛頓州邊界。

根據疾病控制與預防中心的資料，麻痺性貝類中毒是一種由海洋藻類產生的毒素引起的食源性疾病，主要由食用受污染的貝類如扇貝、貽貝、蛤蜊、牡蠣和蚶等引發，一些魚類和螃蟹也可能攜帶這種毒素。麻痺性貝類中毒無特效解藥，治療主要依賴支持性護理和必要的呼吸支持。

中毒症狀通常在食用毒貝類後30至60分鐘內出現，包括面部、口唇、舌頭及四肢的麻木和刺痛感，患者還可能出現腹瀉、嘔吐、頭痛和噁心等症狀。嚴重病例可能出現運動失調、言語不清、吞咽困難、肢體無力、精神狀態改變及呼吸衰竭。

需注意的是，海洋貝類毒素無法通過烹煮或冷凍消除，且受污染貝類的味道不會有異常。