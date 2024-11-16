19歲男子持槍48分鐘內連續搶劫3次被捕

(本報綜述)11月9日週六清晨，波特蘭東北部發生三起持槍搶劫案，一名青少年嫌犯被捕。根據警方發布的消息，搶劫案於凌晨4:36開始，受害者均在持槍威脅下被搶劫。

第一位受害者在東北134街和Powell街附近的車內睡覺時被搶劫，之後的兩名受害者均為行人，一人位於東南109街的300號附近，另一人則在東北92街與Schuyler街交叉口被搶劫。警方根據多名受害者提供的描述，迅速追蹤嫌犯車輛的位置。

在東北102街和Halsey街附近，一名巡邏警察發現了與搶劫案相關的車輛，並試圖攔截，但駕駛員加速逃逸。另一名警官使用戰術在東南148街和Main街成功攔下該車輛，嫌犯隨即棄車逃跑。

嫌犯馬歇爾·J·漢森（Marshall J. Hansen）僅逃跑了約一個街區即被捕。警方在依法搜查後發現了一把槍。現年19歲的漢森被以六項搶劫罪及逃避警方的罪名移送至穆爾特諾瑪縣監獄。警方表示，所有搶劫案中無人受傷。

年紀輕輕不務正業走上邪路，令人深感惋惜。年輕人本應充滿理想與抱負，通過正當途徑追求個人發展和社會貢獻，然而卻因為一時的迷茫或環境影響選擇了犯罪的道路，不僅毀了自己的前途，還對他人和社會帶來威脅。這次案件應當引起社會的重視，加強對青少年犯罪的預防和教育。無論是家庭、學校還是社區，應該攜手努力，為青少年提供更多的支持和正向引導，幫助他們在困境中找到正確的方向，避免再次走上錯誤的道路。