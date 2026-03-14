19歲比弗頓男吸毒致幻槍殺新婚妻 被判刑20年

（本報綜述）比弗頓一名男子在吸食致幻藥物後槍殺新婚妻子的案件近日宣判。現年23歲的塔隆·G·米切爾（Talon G. Mitchell）因在19歲時犯下該案，日前承認一級誤殺罪，被華盛頓縣巡迴法院判處20年監禁。

案件發生於2023年2月23日晚間。根據調查文件，米切爾在案發後於當晚約10時15分向911發送多條簡訊求助，內容全部以大寫字母書寫，稱自己「被困在夢裡」並且「被控制」。其中一條訊息寫道：「INSANITY（瘋狂）」、「HELP ME（救救我）」。

警方接報後趕到位於西南160大道1050號的一棟三層公寓。警方表示，米切爾當時將自己反鎖在公寓內，警員在門外花了約30分鐘勸說他開門。

警員進入屋內後，在客廳黑色皮沙發上發現24歲女子莫娜·喬芬（Mona Chopheng）已經死亡。警方表示，她因近距離霰彈槍射擊面部而喪命。當時米切爾鞋面上沾滿血跡。

調查人員詢問時，米切爾表示自己在案發前一天曾服用LSD，這是一種會造成強烈幻覺的致幻藥物。他向警方表示自己對開槍的過程沒有記憶。

住在樓下的鄰居告訴警方，在案發當晚約11時曾聽到樓上傳來女子哭泣聲，以及一名男子用「短促而急促」的語句說話的聲音，期間似乎還伴隨家具移動聲。大約一小時後，樓上突然變得完全安靜。

警方在案發後將米切爾逮捕，最初他被控二級謀殺罪以及兩項非法使用武器罪。檢方在指控文件中稱，他在2月23日「故意造成」妻子死亡，使用武器為霰彈槍。

資料顯示，米切爾與喬芬在案發前幾週才剛結婚，兩人的婚訊曾刊登在華盛頓州公告中。案發後，公寓內的一隻狗被送往當地動物收容所。公開資料顯示，兇手米切爾曾在華盛頓州沃舒加爾（Washougal）長大，過去從事管道裝配工，並曾在美國陸軍國民警衛隊服役。

在3月10日的量刑聽證中，米切爾與華盛頓縣檢方達成認罪協議，承認一級誤殺罪。法官判處其20年監禁，同時允許其獲得已服刑時間抵扣，並裁定其在刑期後半段若表現良好可獲得減刑機會。