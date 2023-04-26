17州促召回數百萬輛起亞、現代汽車 原因是太容易被偷

（本報綜述）美國17個州的總檢察長周四聯署到美國國家公路交通安全管理局（NHTSA），敦促召回數百萬輛起亞(Kia)和現代(Hyundai)汽車，因為它們太容易被盜，這是對社交媒體抖音(TikTok)上一個病毒式傳播的挑戰引發的盜竊事件急劇增加的回應。

過去十年在美國銷售的部份Kia、Hyundai車款沒有防盜系統，這是大多數車都有的標準功能，除非有鑰匙，否則引擎無法啟動。

社交媒體上流傳的視頻展示了人們如何只用螺絲刀和USB線就能啟動起亞和現代車型。根據加州檢察長辦公室的數據，2022年洛杉磯被竊的Hyundai

Kia汽車增加約85%，目前占該市所有竊車案的20%。

這些受TikTok影片激發的竊盜案經常以悲劇收場，全國公路交通安全管理署(NHTSA)

14起通報的車禍與8個死亡案例歸咎於TikTok引起的竊車風潮。

加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）在一份新聞稿中表示：“最重要的是，起亞和現代未能在其許多車輛上安裝標準的安全功能，使車主和公眾處於危險之中。這些汽車製造商沒有採取適當的糾正措施來承擔責任，而是選擇將這種風險轉嫁給消費者和我們的社區。”

邦塔和其他總檢察長周四致信NHTSA，要求在全美範圍內召回這些汽車。亞利桑那州、科羅拉多州、康涅狄格州、伊利諾伊州、馬薩諸塞州、馬里蘭州、密歇根州、明尼蘇達州、新澤西州、新墨西哥州、紐約州、俄勒岡州、賓夕法尼亞州、羅德島州、佛蒙特州、華盛頓州和哥倫比亞特區的總檢察長也在這封信上簽名。

2月Hyundai

Kia宣布將提供軟體更新，更新後必須插入鑰匙才能發動汽車，同時更新汽車的竊盜警報軟體，將警報的長度從30秒延長至1分鐘。約380萬的Hyundai汽車和450萬的Kia汽車可接受軟體更新服務。

起亞在一份聲明中表示，它專注於這個問題，“我們將繼續採取行動解決這些總檢察長提出的擔憂。”該汽車製造商表示，已有超過165,000名客戶安裝了該軟件，並就此聯繫了超過200萬車主。該公司表示，這些車輛符合聯邦安全標準，因此沒有必要召回。

9月，公路安全保險協會下屬的公路損失數據研究所發現，現代和起亞汽車沒有防盜裝置的車輛盜竊索賠率為每1,000輛受保車輛年2.18宗。其他品牌加起來的比率為1.21。

然而車廠推出的方案並非召回，召回有報告要求，並且受NHTSA嚴密監管。

NHTSA表示Hyundai、Kia的竊車案涉及犯罪行為，屬於執法部門的管轄範圍，不過該單位已經與車商開會討論竊盜的弱點，以及受影響車款的軟體、硬體設備。

NHTSA表示正在定期更新Hyundai、Kia的計畫，將持續關切此問題，向地方當局傳達近一步更新的意識，加強汽車安全。

Kia

Hyundai面臨的壓力增加，包括聖路易斯、克利夫蘭、密爾瓦基、聖地牙哥、西雅圖等城市已經對車廠提起訴訟。