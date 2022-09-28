110提案被評為錯誤的立法

（本報綜述）通過已有兩年，被指為將毒品合法化的110提案，一直受到評擊，由於身上帶有少量毒品已不再是罪，有人認為這是導至目前波特蘭市毒品氾灠的情況，波特蘭市長更直指這提案是一個錯誤的立法。

這提案的重點是注重為犯毒的人提供治療而不是懲罰，所以身懷少量毒品的人都不會被定罪，而是要轉介到治療機構進行戒毒。而政府早已批出10億美元的專項撥款，定在2021年10月開始，開始向有毒癮及精神健康問題的人士實行這計劃。雖然有有很多戒毒和治療機構已提出申請，但資金遲遲未有批出，導致吸毒放寬了，但戒毒服務卻欠奉，這提案已令吸毒和藥物依賴的情況大量增加。根據警方的數字，截至今年5月， 已有約 58人死於吸食過量毒品。

上星期二（20日），州衛生局終於宣佈，資金已分發到各社區的戒毒和治療機構，但估計還要數個月後才能正式向有需要的人士提供相關的服務，因為他們需要時間添置器材和訓練人手。

根據州衛生局的一份最新報告，“與其它州相比，俄勒岡州的行為健康問題較為嚴重，而獲得護理的機會更少。”

州衛生局的行為健康主任艾倫解釋，在新冠疫情大流行的期間，已耗盡衛生局的人力物力。用這作為遲遲未有分發資金的理由。

在本市，公開吸毒已不是新鮮事，加上新的冰毒和大量芬太尼湧入，已令到本市的毒品和露宿者問題變得更糟。

今年5月，波特蘭市惠勒市長曾呼籲州政府對這場危機採取行動。上週，波特蘭警察協會主席亞倫在一次關於公共安全的對話中再次提到110提案。他提到：”好明顯，本市的露宿者問題非常嚴重，已令到很多市民變得極為脆弱，我們需要找尋方法，將這班人送到庇護所，讓他們不再生活在街頭，並將他們送到治療中心。而110提案完全是一個錯誤，它導致吸毒和藥物依賴的大量增加。我們看到，很多人過量服用毒品，甚至在校園內也如是。因此，雖然我們的想法不同，但為了要解決這些問題，大家需要合作。”

所有獲得提案110資助的組織都可以在OHA網站上找到，該網站還提供有關如何與每個組織聯繫的信息。