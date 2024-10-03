11月選舉波特蘭啓用排名选择投票 藝術家創作漫畫教育選民

(2024-10-04 本報訊)今年11月，波特蘭將首次在市長、市審計員以及市議員的選舉中蕓用選擇排名投票（ranked-choice voting）系統。

選民如何投票：在選擇排名投票系統下，選民會在選票上對候選人進行排名，從他們最喜歡的候選人（排名1）到最不喜歡的候選人（例如排名2、3、4等）。選民可以給多名候選人排序，也可以只給一個候選人排名，具體取決於選民的選擇。在波特蘭市長、市議員和市審計員的三場競選中，選民將被允許按照順序，根據自己的偏好，對每一場選舉的候選人進行排名。

這個投票系統，有著明顯的優勢：首先，增加選民選擇權， 選民可以根據自己的喜好對多名候選人進行排序，不需要擔心「浪費」選票；其次，減少負面選舉行為，候選人不僅需要爭取第一選擇的支持，還需要爭取成為選民的第二或第三選擇，因此更傾向於吸引更廣泛的選民群體；第三，反映更準確的民意，最終的當選者是經過多輪計算和淘汰後選出的，這使得當選人更符合多數選民的偏好。

儘管選擇排名投票制度旨在提升選舉的公平性，但對於某些選民來說，特別是老年人和英語不熟練的移民社區成員，這個新系統顯得相當複雜。選民需要按照自己的喜好將候選人從最喜歡到最不喜歡進行排名，並且如果沒有候選人在第一輪獲得過半數的選票，得票最少的候選人將被淘汰。此時，選擇該被淘汰候選人的選民，他們的選票將自動轉移至他們的第二選擇（即排名2的候選人），如此循環直到某個候選人勝出。這一系列流程，即便對母語為英語的人來說也充滿挑戰，對於那些英語能力有限的選民，則更加困難。

根據2023年美國社區調查的數據，波特蘭所在的麥魯瑪縣，有超過1萬名講中文的居民，其中將近60%的人英語能力有限。

為了幫助這些面臨語言障礙的選民，越南裔藝術家湯米·黎（Tommy Ly）創作了一幅漫畫，將這一複雜的投票過程與選擇珍珠奶茶的口味進行了比較，以生動有趣的方式解釋了如何對候選人進行排名。他的漫畫首先以英文完成，隨後由他的團隊翻譯成中文，特別針對老年選民進行了簡化。

漫畫中，黎用奶茶口味的例子說明了此次選舉的過程：「與其只選一個口味，你可以按喜好從最喜歡到最不喜歡的順序排列。如果沒有一個口味獲得足夠的選票直接獲勝，得票最少的口味將被淘汰，然後你的選票會自動轉移到你的下一個最喜歡的口味，直到一個口味獲得最多票數為止。

湯米·黎和家人於90年代從越南移民到美國，並在大約十年後成為美國公民。2008年，他的父母首次參加美國大選，卻因為語言障礙而感到困惑無助，這讓他深感移民家庭在美國投票時所面臨的挑戰。黎回憶道：「我媽媽非常困惑——選票全是英文，她甚至不知道該怎麼操作。我看到她的掙扎，就覺得其他不會英文的老年人可能會面臨同樣甚至更嚴重的問題，可能直接把選票扔掉。」

在波特蘭選擇排名投票這個新系統下，只有當更多語言、文化背景的選民都能有效參與，才能真正實現社會的多元和公平。